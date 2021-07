Ricerca: Fedriga, possibile porre basi per collaborazione Fvg-Sardegna

Trieste, 19 lug - Gettare le basi per la collaborazione scientifica e culturale tra gli enti di ricerca del Friuli Venezia Giulia e quelli della Sardegna. È questo l'obiettivo della missione in regione della delegazione istituzionale guidata dal presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais, che nel pomeriggio è stata ricevuta a Trieste dal governatore Massimiliano Fedriga. Nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato tra gli altri il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il rettore dell'Università degli Studi di Sassari Gavino Mariotti e il senatore Carlo Doria, sono stati sottolineati gli elementi che, nonostante la distanza geografica, accomunano il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna, come l'autonomia speciale sotto il profilo amministrativo e sotto quello storico le vicende della Grande Guerra, che vide la Brigata Sassari impegnata sull'Isonzo, e dell'Esodo Istriano-Fiumano-Dalmata con la creazione vicino ad Alghero del borgo di Fertilia. Nel corso dell'incontro il governatore Fedriga ha sottolineato che "il trasferimento alle imprese delle innovazioni scientifiche è una delle grandi sfide europee" ed evidenziato "l'importanza della collaborazione e della creazione di reti che consentano di mettere a fattore comune le risorse, favorendo il dialogo e valorizzando quelle differenze e tipicità che rappresentano una delle più importanti ricchezze del nostro Paese". ARC/MA