Ricerca: Fedriga, strumento imprescindibile a supporto della sanità

L'intervento del governatore al convegno organizzato a Trieste da Amar Fvg Trieste, 19 mar - "Questo evento dà l'occasione per ribadire l'importanza del dualismo tra l'attività clinica e il mondo della ricerca, imprescindibile per garantire il diritto alla salute dei cittadini che è tra i principi fondati della nostra Costituzione. Lavorare insieme e ascoltare le esperienze dei professionisti del settore è la strada da seguire per riorganizzare in modo efficiente il sistema sanitario e dare adeguate risposte alla popolazione". Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è intervenuto così portando il saluto istituzionale all'evento "Si cura meglio dove si fa ricerca", organizzato oggi a Trieste in occasione del conferimento del sigillo trecentesco della città all'Associazione per le malattie respiratorie (Amar Fvg). Scopo del convegno la condivisione di riflessioni e testimonianze sulla Trieste scientifica e sanitaria e il confronto tra esperti sulla multidisciplinarietà che caratterizza oggi la ricerca in campo medico. "Dalle analisi sull'attuale situazione del comparto sanitario in Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto Fedriga - emerge da parte della nostra regione un'attività legata ai servizi sanitari troppo sparpagliata, a fronte di un numero di infermieri e medici più alto della media nazionale. Questo comporta la non ottimizzazione dell'utilizzo della forza professionale e un rallentamento generale nell'erogazione delle prestazioni. Le scelte a cui la politica è chiamata per intervenire in questo contesto devono avere necessariamente una visione prospettica, affinché il sistema sanitario del territorio possa sostenersi nel lungo periodo". ARC/PAU/ma