Ricerca: Fedriga, tecnologia e innovazione obiettivi strategici

Trieste, 7 ott - "La Regione ha investito e continuerà a investire sui temi della ricerca e dell'innovazione, individuati come obiettivi strategici per lo sviluppo del territorio. Il Friuli Venezia Giulia, e in particolare Trieste, dimostra una grande forza nell'ambito della ricerca di base: questo ci consente di avere un importante vantaggio competitivo nel medio-lungo periodo". Così il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, è intervenuto oggi all'Urban center di Trieste al convegno "Mit Senseable City Laboratory", il laboratorio digitale del gruppo City Design and Development del Massachusetts Institute of Technology (Mit), creato nel 2004 dall'architetto Carlo Ratti, nel quale operano team di fisici, informatici, designer, comunicatori e diverse altre professionalità. L'iniziativa mira a indagare e anticipare come le tecnologie digitali stanno cambiando il modo in cui le persone vivono e le loro implicazioni su scala urbana. La collaborazione tra Regione e Mit, nata nel 2017 e rinnovata nel corso dell'attuale legislatura, ha già portato a Trieste un importante evento in campo scientifico come l'EuroScience Open Forum del 2020, che verrà replicato nel 2024. "Lavorare fianco a fianco con i leader mondiali del settore - ha evidenziato Fedriga - può essere un valore aggiunto anche per il nostro sistema di ricerca universitaria e può condurci a implementare modelli di sviluppo in linea con gli obiettivi europei". Il massimo esponente della Giunta ha successivamente spiegato l'importanza della riorganizzazione dei centri urbani, specialmente in un periodo caratterizzato da pesanti rincari energetici come quello attuale. "La politica - ha osservato il governatore - deve dare un indirizzo per proporre dei sistemi innovativi. Tutto l'occidente sta ormai guardando proattivamente in questa direzione". ARC/PAU/al