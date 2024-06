Ricerca: Regione, siglato accordo europeo legato a Valle Idrogeno

Gli assessori Rosolen e Zilli: con il Memorandum via a scambio di informazioni con Clean Hydrogen PartnershipPordenone, 20 giu - "La sottoscrizione da parte della Regione dell'importante Memorandum di cooperazione rispetto ai progetti in materia di idrogeno è il risultato della candidatura congiunta presentata dalle due Autorità di gestione del Fse+ 2021-2027 e Fesr 2021-2027 alla manifestazione di interesse pubblicata nel giugno 2023 da Clean Hydrogen Partnership e finalizzata a selezionare dieci Autorità di gestione a livello europeo interessate a ricevere un supporto di assistenza tecnica rafforzando la reciproca collaborazione in ambiti chiave della ricerca e valorizzazione dei risultati per migliorare lo sviluppo, attuazione, finanziamento di progetti e iniziative attinenti al tema dell'idrogeno".Lo hanno dichiarato l'assessore regionale alla Ricerca, Alessia Rosolen e l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, dopo la sottoscrizione - avvenuta nell'ambito degli "Hydrogen Valleys Days", evento organizzato a Bruxelles dal 17 al 18 giugno da Clean Hydrogen Partnership e dalla Commissione europea - del Memorandum di cooperazione con Clean Hydrogen Joint Undertaking quale strumento per facilitare e promuovere la creazione di attività sinergiche in ambiti tematici prioritari individuati nel rafforzamento della capacità amministrativa, nella gestione della conoscenza e negli strumenti di finanziamento che interessano nel loro complesso la ricerca, l'innovazione e l'utilizzo dei suoi risultati nel settore dell'idrogeno."Attraverso questa intesa - hanno sottolineato Rosolen e Zilli - si struttura dunque una collaborazione che da oggi avvia un progressivo scambio di informazioni tra la Regione Fvg e Clean Hydrogen Partnership, in particolare sulle tecnologie dell'idrogeno, sulle tendenze e gli sviluppi del mercato, sulle politiche e sugli approcci e quadri regolatori e sui progetti pianificati e attuati lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno, compresa la Valle dell'idrogeno Nord Adriatico. La collaborazione si svilupperà anche - hanno evidenziato le due esponenti dell'Esecutivo regionale - sulle attività di coinvolgimento dei portatori di interesse, sui risultati delle attività di ricerca, sulle opportunità di sinergie in materia di finanziamento e sui modi per concretizzarle in linea con i quadri giuridici pertinenti". ARC/LIS/gg