Ricerca: Regione, sviluppo tecnologico va governato con senso limite

Trieste, 22 feb - Per comprendere e non subire l'impetuoso sviluppo tecnologico che contraddistingue i tempi che stiamo vivendo è necessario associare le conoscenze umanistiche a quelle tipiche delle scienze "dure", superando le divisioni fra diverse discipline. Anche in campo agricolo bisogna sperimentare un nuovo modo di agire che faccia dialogare scienza e saperi tradizionali che non possono essere succubi di un super produttivismo. Essendo una abilità umana, la tecnologia deve essere governata dall'uomo con intelligenza e senso del limite.Questo il concetto espresso questa mattina dall'assessore regionale alla Ricerca e Università in apertura del workshop internazionale "Scienza e alimentazione sostenibile. Come gli strumenti scientifici possono aiutare le questioni legate all'alimentazione e alla biodiversità per il pianeta e la salute dei suoi abitanti".Organizzato a Trieste nell'ambito del Laboratorio triestino sulla sostenibilità quantitativa (Tlqs), un progetto dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (Ogs) e della Fondazione internazionale Trieste (Fit), l'evento è stato realizzato in collaborazione con la Regione, l'Università di Udine e la Business and Professional Women Federation.Per l'assessore regionale le nuove frontiere tecnologiche e dell'innovazione devono spingere ogni comparto, compreso quello agroalimentare, a migliorare efficienza, qualità e tracciabilità.L'esponente della Giunta regionale ha ricordato inoltre che l'instabilità geopolitica, la crisi energetica e i cambiamenti climatici stanno collocando gli approvvigionamenti alimentari in cima all'agenda euro mediterranea, imponendo una revisione profonda dei nostri sistemi di produzione agroalimentare che deve tenere in grande considerazione - oggi e nel prossimo futuro - soprattutto la sostenibilità di carattere sociale.Nel corso del suo intervento l'assessore regionale ha voluto ringraziare Ogs e Fit per la lungimiranza dimostrata nell'affrontare temi di grande importanza ed estrema attualità. Per la Regione questi momenti di confronto indicano la strada che la politica è chiamata a seguire. ARC/RT/al