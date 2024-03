Ricerca: Rosolen, 50 studenti universitari norvegesi visitano Sis Fvg

Trieste, 19 mar - Cinquanta studenti provenienti dalla Norwegian University of Science and Technology di Trondheim, in Norvegia, hanno fatto visita per tre giorni, dal 18 al 20 marzo, ad alcune realtà che compongono il Sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SiS Fvg). L'Università di scienze e tecnologia con base a Trondheim conta oltre 43 mila studenti, 398 programmi di studio ed è la più grande di Norvegia. La richiesta di questa visita studio rivela la capacità attrattiva del sistema scientifico regionale, con 10 partner che hanno aperto le proprie porte agli universitari del Nord Europa. Questi, infatti, prima di laurearsi potranno decidere di trascorrere un periodo di studio e ricerca in Italia, grazie a fondi dedicati. Se sceglieranno di farlo in Friuli Venezia Giulia, consolideranno la reputazione di "calamita" del Sistema regionale generando, inoltre, un interessante indotto economico, come ha ricordato l'assessore all'Istruzione, ricerca e università Alessia Rosolen. Gli studenti norvegesi, dei dipartimenti di Fisica e Matematica, hanno anticipato l'interesse verso molti campi di applicazione: dalla matematica pura e applicata alla fisica applicata, oltre alla biologia, alla biofisica e alla computazione nucleare. Il programma ha visto l'accoglienza lunedì 18 con i saluti istituzionali, quindi un serrato succedersi di visite e presentazioni che hanno coinvolto Area Science Park, l'azienda Plus lì insediata, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di astrofisica con visita all'Osservatorio astronomico di Basovizza, Elettra sincrotrone Trieste, il Cnr-Istituto officina dei materiali, il Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia (Icgeb), l'Abdus Salam International centre for theoretical physics (Ictp), la Sissa, l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale. La tre giorni si è conclusa con una visita alla Grotta Gigante, non solo attrazione turistica, ma vero e proprio laboratorio scientifico per la rilevazione sismologica. L'attrattività internazionale del Sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia è testimoniata dall'aumento, dopo lo stop del periodo pandemico, di studenti e ricercatori stranieri incoming, evidenziato dall'indagine annuale sulla "Mobilità della Conoscenza": nell'ultimo anno della rilevazione risulta quadruplicato il numero di studenti in arrivo. In particolare, tra le attività organizzate dal network del Sis Fvg alcune sono tarate specificatamente per studenti e ricercatori stranieri: il Welcome office Fvg, con sedi a Udine e a Trieste, fornisce consulenze e supporto qualificato a chi arriva in regione da tutto il mondo, offrendo un servizio informativo prima dell'arrivo e l'assistenza in loco tramite help desk, strumento efficace per risolvere anche necessità della vita quotidiana e ambientarsi nel nuovo paese. ARC/COM/ma