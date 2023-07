Ricerca: Rosolen, aiuto a scienziati ucraini è fiducia in sistema Fvg

L'assessore ha incontrato i promotori del Centro di fisica teorica di Kiev Trieste, 10 lug - "L'ipotesi di poter aiutare questi ricercatori ucraini è un pensiero di prospettiva e di fiducia per il Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale all'Università Alessia Rosolen a margine dell'incontro con Yaroslav Tserkovnyak e Benedetta Flebus del Boston College, promotori assieme ad altri scienziati della realizzazione di un centro di fisica teorica a Kiev. Presente, oltre all'assessore Rosolen, anche il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini. Come ha spiegato la rappresentante della Giunta, l'obiettivo di questi esponenti del mondo scientifico ucraino sparsi in tutto il mondo è quello di immaginare un nucleo di partenza da mettere in atto dopo la fine della guerra, nella fase di ricostruzione del loro Paese. "In questo - ha aggiunto - il ruolo di Trieste e del suo patrimonio, rappresentato dal sistema universitario e dai centri di ricerca, potrà avere un peso importante, per una regione come la nostra che punta fortemente al dialogo e alla collaborazione con quella parte d'Europa". ARC/GG/al