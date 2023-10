Ricerca: Rosolen, Bsbf grande occasione per giovani nostro territorio

Trieste, 6 ott - "Stiamo assistendo in tutti i campi ad una accelerazione impressionate dei fenomeni di cambiamento. Pertanto in questo periodo storico siamo chiamati a fare un grande salto, dando risposte urgenti all'altezza della portata dei mutamenti in atto e creando opportunità importanti per il mondo della ricerca, per l'industria ma anche per i giovani. Il Big Science Business Forum in programma il prossimo anno a Trieste è sicuramente una di quelle occasioni che non vanno sprecate". Lo ha affermato l'assessore al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen che questa mattina ha chiuso i lavori dell'evento "Verso il Big Science Business Forum 2024: ricerca europea e industria si incontrano a Trieste" organizzato nell'ambito della Barcolana 2023. Nel corso dell'evento è stato sottolineato che il mercato delle big science, con un volume d'affari pari a circa 10 miliardi di euro l'anno in costante crescita, richiama non solo industrie ma anche piccole medie imprese specializzate in tecnologie d'avanguardia, offrendo al Friuli Venezia Giulia e al sistema Italia l'opportunità di partecipare alla creazione di un mercato europeo di riferimento per i grandi "player" della scienza. "Trieste e la nostra regione possono vantare realtà di livello internazionale nel campo della ricerca. Chi vive in questo territorio, in particolare i giovani, hanno la fortuna di avere questi istituti a portata di mano. Per questo - ha annunciato Rosolen - nell'ambito del Bsbf saranno anche organizzati degli eventi di recruiting per aiutare le nostre ragazze e i nostri ragazzi ad entrare in un settore particolarmente stimolante e affascinante come quello scientifico". "I giovani fanno bene a mettere in risalto quegli aspetti della nostra società che non vanno bene. Il Big Science Business Forum - ha concluso l'assessore - rappresenta però una straordinaria occasione per loro per dialogare con il mondo della ricerca e con le aziende del nostro territorio". ARC/TOF/pph