Ricerca: Rosolen, con comunicazione quantistica Fvg al centro reti Ue

Trieste, 19 ott - "Da un investimento importante della Regione sull'Università di Trieste è nato Quantum Fvg, il progetto di comunicazione quantistica che ora si sta sviluppando toccando tutte le applicazioni connesse alla trasmissione dei dati e alla sicurezza. Un'iniziativa fortemente legata alle reti infrastrutturali esistenti sul nostro territorio che possono renderlo più competitivo; essendo stati i primi a livello europeo a investire così tanto sul sistema della ricerca in questo specifico ambito il ruolo del nostro territorio è cambiato anche nella costruzione delle reti a livello europeo. Il Friuli Venezia Giulia e Trieste, che erano rimasti esclusi dalle grandi reti e infrastrutture all'interno dell'Unione europea, tornano ora ad essere centrali nel contesto geopolitico internazionale". Lo ha detto l'assessore regionale all'Università e ricerca Alessia Rosolen all'apertura della seconda giornata del workshop sulla comunicazione quantistica applicata ai trasporti e alla logistica (Quantum communications applied to port logistics) organizzato a Trieste dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Orientale con il supporto della Regione. Rosolen ha evidenziato come "non sempre gli investimenti sul sistema della ricerca si sono tradotti in un aumento della competitività per il territorio dove sono stati compiuto. Quantum Fvg è, invece, un esempio virtuoso di progettualità che ha avuto la capacità di dialogare con l'Autorità di sistema portuale pensando, giustamente, che uno dei maggiori hub logistici europei fosse il luogo ideale per applicare quando sviluppato in laboratorio e avviare una sperimentazione che sta aprendo nuovi importanti orizzonti per la nostra regione". "La possibilità di integrazione tra i diversi sistemi di trasporto e le reti che li governano sono i temi sui quali va sviluppata in maniera decisa la ricerca connessa alla comunicazione quantistica - ha proseguito l'assessore -. Il Friuli Venezia Giulia è dotato di reti e infrastrutture che devono essere utilizzate in modo nuovo per consentire il trasferimento sicuro, oltre che delle merci, dei dati. Per attrarre investimenti ed essere competitivi dobbiamo infatti continuare a puntare sull'innovazione guardando al futuro". Rosolen ha quindi confermato che "la Regione crede fortemente nello sviluppo di un sistema della ricerca che ha ricadute positive e concrete per i cittadini e il territorio. Continueremo quindi a investire sulla comunicazione quantistica con l'auspicio che questa sia la strada che consentirà al Friuli Venezia Giulia di essere ancora una volta all'avanguardia in un campo che acquisirà sempre maggiore rilevanza". ARC/MA/pph