Ricerca: Rosolen, opzione sostenibile non prescinde da scienza e fede

Bene "CoScienze" che attiva confronto e interroga la comunità su limite e senso uomo Trieste, 17 feb - "Eventi come il trittico di incontri del progetto 'CoScienze' permettono di declinare il tema della sostenibilità fuori dai confini sociale, economico e ambientale per proiettarci nella dimensione più profonda dell'essere umano, dei suoi limiti e della necessità di ritrovare il senso di tutto ciò che facciamo nel dialogo tra scienza e fede". Lo ha detto l'assessore regionale alla Formazione, Lavoro, Istruzione e Ricerca Alessia Rosolen portando all'Urban Center di Trieste il suo saluto introduttivo alla conferenza "L'universo come culla della vita", primo di tre workshop promossi dall'associazione E361- Ebraismo 361 nell'ambito dei progetti vincitori del bando per l'attivazione della sperimentazione Learning City nel Comune di Trieste promosso dall'Università della LiberEtà di Udine e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. I temi individuati da questo ciclo di incontri sono la cosmologia, la coscienza e la genetica e coinvolgono esponenti delle culture religiose e laiche di Trieste. Al primo evento, introdotto dal professor Francesco Longo, hanno preso parte il direttore dell'Osservatorio astronomico di Trieste Giovanni Vladilo, il rabbino capo della Slovenia e direttore del Museo ebraico di Trieste Ariel Haddad e la teologa Manuela Riondato. "La Regione - ha spiegato Rosolen - crede in progetti fatti di contenuti, di visioni e di persone che si confrontano e permettono di riconoscere la comunità come soggetto di apprendimento permanente, approfondendo una traccia su cui è attivo il Laboratorio scienza e fede della Diocesi di Trieste". Al workshop sull''Universo come culla della vita' ha assistito anche il rabbino capo di Trieste Alexander Meloni. I prossimi appuntamenti del trittico sono in programma il 10 marzo, sul tema "L'animale uomo", e il 5 aprile, dal titolo "Sono o sogno: la coscienza umana". ARC/PPH/al