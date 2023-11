Ricerca: Rosolen, Regione insieme a Sissa immagina società migliore

Trieste, 10 nov - "La Regione è da sempre al fianco degli studenti, dei ricercatori e del personale della Sissa in tutti quelle progettualità e attività tese a immaginare una società migliore. Una grande responsabilità collettiva che necessita di scoperte, studi, analisi sulla complessità e ricerche con un forte impatto economico e sociale in un momento come l'attuale caratterizzato da mutamenti repentini". Lo ha affermato l'assessore alla Ricerca e università Alessia Rosolen che questa mattina ha preso parte all'inaugurazione del nuovo anno accademico della Scuola internazionale di studi superiori e avanzati di Trieste. Nel portare i saluti del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, l'assessore Rosolen ha voluto rimarcare il costante sostegno garantito dalla Regione al sistema della ricerca regionale. "L'Amministrazione regionale crede con convinzione nel sistema della ricerca che ha contribuito a far crescere in questi anni grazie a investimenti ingenti. Con orgoglio ha sottolineato Rosolen - abbiamo via via aumentato in modo considerevole le risorse per il diritto allo studio e supportato economicamente - primi in Italia - anche i conservatori e gli istituti superiori di studi musicali". "Per il diritto allo studio universitario stiamo facendo uno sforzo straordinario. Basti pensare - ha detto l'assessore - che l'importo delle borse studio che si stima di assegnare per l'anno accademico 2023-2024 ammonta a oltre 20 milioni di euro per circa 5.500 aventi diritto in tutto il territorio regionale". Se si prendono poi in considerazione i dati dell'ultimo programma triennale 2022-2024, approvato con la legge regionale 2/2011, la Regione ha assegnato al sistema universitario regionale risorse per 27,8 milioni di euro. Di questo importo complessivo 19,8 milioni di euro sono dedicati a interventi per la didattica e la ricerca, 5 milioni di euro per gli interventi edilizi e 3 milioni di euro per le infrastrutture di ricerca. È stato stanziato inoltre un importo straordinario di 15 milioni di euro - suddiviso tra le Università di Trieste, di Udine e la Sissa in parti uguali - destinato al cofinanziamento dei fondi Pnrr per la realizzazione di interventi edilizi. "Tutti i protagonisti del sistema della ricerca e dell'innovazione rappresentano degli straordinari ambasciatori del Friuli Venezia Giulia nel mondo - ha ricordato Rosolen -. Sissa riveste inoltre un ruolo particolarmente rilevante per il costante sostegno alle istituzioni pubbliche in virtù dei suoi importanti studi multidisciplinari e interdisciplinari". "Insieme - ha aggiunto l'assessore in conclusione - stiamo affrontando oggi delle sfide epocali con un obiettivo comune: accrescere lo sviluppo e la competitività del nostro territorio e il benessere dei nostri cittadini". ARC/TOF/ma