Ricerca: Rosolen, SiS Fvg contro il cancro con 9 finanziamenti da Airc

La nostra Regione è diventata punto di riferimento scientifico a livello europeo Trieste, 1 mar - "Il Sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia è ancora una volta protagonista nella ricerca contro il cancro con nove progetti finanziati da Airc. Nei prossimi anni l'attenzione sarà concentrata in particolare sullo studio delle metastasi nel tumore mammario e sull'individuazione delle molecole per impedirne la migrazione, passando per progetti di ricerca sui meccanismi genetici e molecolari che intervengono nello sviluppo della malattia. Un'ulteriore e importante occasione per ribadire il ruolo cruciale che riveste la ricerca nella prevenzione delle malattie e nella promozione della salute in tutti i contesti, in particolare quelli scolastici". Lo ha sottolineato l'assessore all'Istruzione, ricerca e università del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, a margine della presentazione dei focus sui quali si concentreranno, nei prossimi anni, gli studi sul cancro grazie a nove finanziamenti garantiti dalla Fondazione Airc a favore di ricercatori che operano in centri di ricerca partner del Sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SiS Fvg), network di università e centri di ricerca promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia. "Il finanziamento - ha spiegato Rosolen - si concretizza in borse di studio. Il Sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia mette in rete competenze e infrastrutture, e valorizza il potenziale dei ricercatori attraverso i propri partner: ora è destinatario di nove borse di studio triennali e quinquennali legate alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Airc, da poco rilanciata attraverso l'iniziativa 'Le arance della salute'". "Il calo demografico al quale stiamo assistendo e l'aumento delle aspettative di vita comportano sfide complesse da affrontare, prima fra tutte quella di garantire a ogni cittadino la qualità della vita. La ricerca ci aiuterà ad affrontare questi cambiamenti che non devono trovarci impreparati. Per questo la nostra Regione, da anni, investe importanti risorse su strumenti e progetti di ricerca e, grazie al sistema degli enti che operano sul territorio, è diventata punto di riferimento scientifico a livello europeo" ha osservato Rosolen. All'International centre for genetic engineering and biotechnology (Icbeg), partner di SiS Fvg, sono stati assegnati da Airc quattro Investigator Grant della durata di cinque anni, un finanziamento per una start-up, una borsa triennale per una ricercatrice e un finanziamento per i programmi 5xmille per un programma di studio sulle metastasi. Al responsabile del laboratorio di Segnalazione delle cellule tumorali all'Icbeg, professore di biologia al dipartimento di Scienze della vita dell'Università di Trieste e ricercatore all'istituto Ifom, fa capo un finanziamento Airc nell'ambito dei programmi di ricerca Airc 5×1000 per uno studio sulle metastasi del tumore mammario, e un altro finanziamento per studiare il ruolo delle forme mutate dell'onco-soppressore. Il finanziamento per una start-up grant è andato al capo gruppo del laboratorio di Modelli avanzati di malattia recentemente instaurato all'Icebeg, professore di istologia del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'Università di Trieste. Sempre al tumore al seno è rivolta l'attenzione di una delle borse triennale Airc assegnate all'Icbeg che è andato alla ricercatrice nel laboratorio di Del Sal. La seconda borsa Airc è andata, poi, e un giovane ricercatore nel laboratorio di Virologia del tumore. Due finanziamenti quinquennali Airc coinvolgono, poi, sia il Cnr che Elettra Sincrotrone Trieste per ricerche che mirano a impedire la migrazione delle metastasi nei tumori al seno. L'obiettivo è trovare farmaci che possano bloccare l'attività di queste proteine quando sono mutate, utilizzando tecniche avanzate di simulazione al computer e sperimentazioni su cellule e modelli animali. La ricerca si svolge in collaborazione con prestigiosi istituti e università italiani, puntando a sviluppare nuove terapie contro il cancro. ARC/PT/al