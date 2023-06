Ricerca: Rosolen, Sis Fvg è frutto di lavoro di squadra

L'assessore è intervenuta alla conferenza annuale organizzata all'Area Science Park di Trieste Trieste, 27 giu - "Sis Fvg rappresenta a pieno la visione di un sistema che interloquisce, svolge in sinergia l'attività di ricerca e vuole trarre profitto dalla presenza dei soggetti internazionali sul territorio. Un profitto che non resta circoscritto all'ambito scientifico ma che si estende a tutta la società, in un'ottica di crescita sociale ed economica accompagnata dallo sviluppo delle imprese e, soprattutto, del capitale umano". Con queste parole l'assessore regionale alla Ricerca Alessia Rosolen è intervenuta oggi alla conferenza annuale del Sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (Sis Fvg), organizzata a Trieste dalla Regione e da Area Science Park. Tema del convegno le riflessioni e le prospettive di evoluzione dell'area del Triveneto verso la creazione di una "Valle dell'innovazione". Rosolen si è soffermata sul rinnovo del sistema Argo, coordinato da Area Science Park e mirato alla valorizzazione di tecnologie avanzate, digitalizzazione e alta formazione tramite un network strutturato di imprese private e operatori pubblici: "un'azione di sistema in cui la Regione crede molto - ha affermato l'assessore -, avviata in risposta alla necessità dei sistemi di ricerca di ricevere supporto da parte delle imprese". "Le proficue collaborazioni in corso con i ministeri dell'Università e della Ricerca, degli Affari esteri, delle Imprese e del Made in Italy - ha aggiunto la rappresentante dell'Esecutivo - confermano l'attenzione della Regione ad attuare una politica anticipatoria e di prospettiva rispetto ai temi dell'innovazione e della ricerca". Nel corso dei lavori è stato presentato il progetto iNEST, ecosistema dell'innovazione del Nord-Est finanziato dal Pnrr: una rete capillare di 24 partner che, attraverso un approccio interconnesso e integrato tra Università, enti pubblici di ricerca, poli di innovazione, enti territoriali e soggetti pubblici e privati, alimenta un ecosistema capace di fornire soluzioni tecnologiche alle grandi sfide del presente, con benefici per il mondo produttivo e la vita delle persone. ARC/PAU/ok