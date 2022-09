Ricerca: Rosolen, sostenibilità abbia all'apice il benessere sociale

Interdisciplinarietà è strategica secondo l'assessore, ospite degli "Ernesto Illy colloquia" Trieste, 27 set - "L'interdisciplinarietà è il tema fondante di tutta la strategia della sostenibilità abbracciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia secondo una scala di valori al cui apice c'è il benessere sociale". È la tesi espressa dall'assessore regionale all'Istruzione, Lavoro e Università Alessia Rosolen alla cerimonia di apertura degli "Ernesto Illy Colloquia 2022" tenutasi oggi all'Ictp (Centro internazionale di fisica teorica) di Miramare e incentrata sulla crescente sfida mondiale nella sostenibilità del caffè. "Trieste si è portata al vertice del dibattito mondiale sulla sostenibilità - ha ricordato Rosolen - a partire da una comunità scientifica che negli anni si è ingrandita proprio superando le barriere disciplinari e contribuendo a creare nuovi legami tra nord e sud del mondo grazie a un sistematico trasferimento di conoscenze. Oggi la sfida della sostenibilità diventa ancora più stringente e include molteplici aspetti cui l'Amministrazione regionale guarda con estrema attenzione a discipline come la demografia, la scienza dell'alimentazione, la genomica e l'analisi dei dati, campi nei quali i centri triestini eccellono. Compito della politica - così l'assessore regionale - è di sostenere i percorsi della scienza e della ricerca, di porsi in posizione di ascolto, raccordo e quindi promozione dell'interdisciplinarietà in modo che i suoi esiti producano vantaggi diffusi a favore di tutta la comunità". Alla cerimonia di apertura degli "Ernesto Illy Colloquia 2022" sono intervenuti, dopo il videosaluto di Anna Illy, presidente della Fondazione Ernesto Illy, il direttore esecutivo della Twas (l'Accademia mondiale delle scienze per il progresso scientifico dei Paesi in via di sviluppo) Romain Murenzi e Serena Tonel, vicesindaco di Trieste. ARC/PPH/gg