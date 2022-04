Ricerca: sistema scientifico Fvg protagonista transizione energetica

Udine, 12 apr - La prospettiva nazionale della transizione energetica ed il ruolo del sistema di ricerca del Friuli Venezia Giulia in questo percorso di sviluppo sono stati i temi al centro della Conferenza annuale del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia (SiS FVG) che si è svolta stamattina in diretta streaming da Area Science Park.



Il raccordo tra mondo della ricerca e dell'impresa è il traguardo da perseguire secondo quanto ha espresso l'assessore regionale all'Istruzione, formazione e ricerca nel suo intervento introduttivo.



Il Friuli Venezia Giulia ha investito in ricerca quando questo territorio era un confine tra due mondi che nemmeno si parlavano, mentre oggi ci si confronta sulla costruzione di reti di relazioni tra Paesi che hanno superato la storia del Novecento per contribuire a un obiettivo comune.



Il Friuli Venezia Giulia si è candidato a raggiungere la neutralità energetica in anticipo sugli obiettivi del Patto per il Clima di Glasgow. In questo contesto il Sistema Sis ha costruito e continua a costruire percorsi basati su azioni di finanziamento di rete, forti anche della strategia di cooperazione e coesione per lo sviluppo in cui il Friuli Venezia Giulia ha fortemente voluto inserirsi e investire.



Per la Regione, pertanto, la giornata odierna è espressione della capacità tecnica del sistema di ricerca regionale di ampliare contenuti scientifici sempre più necessari, in particolare nello sviluppo delle tecnologie a idrogeno e di materiali innovativi finalizzati ai processi di decarbonizzazione e di stoccaggio energetico. Un focus particolare è stato dedicato al progetto della Hydrogen Valley transfrontaliera del Nord Adriatico e alla strategia regionale di transizione energetica. ARC/SSA/gg