Ricerca: Zilli, Telethon è traguardo solidarietà in forma diffusa

Udine, 24 nov - "Telethon è un appuntamento sentito e atteso, che vedrà quest'anno tutta la regione correre a distanza per aiutare la ricerca. I numeri della pandemia hanno costretto gli organizzatori, e li ringrazio per la responsabilità della scelta, per il secondo anno consecutivo a dar vita alla manifestazione in forma diffusa, e la Regione, partner assieme al Comune di Udine, è orgogliosamente accanto a loro. Chi crede nello sport e nella ricerca non molla mai e anche questa volta riusciremo a tagliare il traguardo della solidarietà". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenendo a Udine, in sala Ajace, alla presentazione di Telethon Udine Staffetta 24x1 ora, evento giunto alla 23ma edizione. Una manifestazione che, come hanno evidenziato il presidente del Comitato organizzatore, Marco De Eccher, e il sindaco, Pietro Fontanini, ha consentito negli ultimi cinque anni di raccogliere e devolvere alla ricerca sulle malattie rare oltre un milione e 260 mila euro. Anche lo scorso anno, è stato ricordato, nonostante si sia dovuta disputare in forma virtuale, l'iniziativa ha permesso di raccogliere oltre 100 mila euro. "Un segnale importante della forza e determinazione della nostra gente e del movimento sportivo - ha proseguito l'assessore - proviene dalla scelta degli organizzatori di impegnarsi comunque nello svolgimento dell'iniziativa per far vivere alla comunità regionale lo spirito positivo che anima Telethon, con l'obiettivo di far vincere la solidarietà, allargando i confini in questa modalità a distanza ben oltre quelli della nostra regione. L'auspicio è ora quello di poterci nuovamente ritrovare tra le vie della città il prossimo anno per correre e tagliare quel traguardo tutti insieme, e con presenze sempre maggiori". Sul sito di Telethon è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per scaricare l'apposita applicazione e iscriversi alla corsa: i partecipanti potranno così correre ovunque si trovino e lasciare traccia della propria performance e soprattutto della voglia di essere solidali e di aiutare la ricerca. ARC/CM/ep