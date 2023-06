Rifiuti: Scoccimarro, sostegno a cittadini e sindaci

Incontro oggi su nuovo impianto di termovalorizzazione a Spilimbergo Pordenone, 28 giu - "Condivido le perplessità del sindaco di Spilimbergo e della popolazione sul progetto di un nuovo impianto di termovalorizzazione di rifiuti e sono convinto sia corretto affiancare i cittadini nelle loro richieste legittime. Resta massima l'attenzione all'ambiente e alla salute. Un termovalorizzatore nello spilimberghese penso sia più che sufficiente ma bisognerà compiere le opportune valutazioni e guardare la situazione nel suo complesso; un impianto nuovo, ad esempio, potrà essere meno inquinante di quello esistente ma questo non significa essere favorevoli al nuovo termovalorizzatore sul quale, ribadisco, esprimo le stesse perplessità del sindaco". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, oggi a conclusione dell'incontro nell'auditorium regionale a Pordenone sul progetto di un nuovo impianto di termovalorizzazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con produzione di energia elettrica della società Eco Mistral che ha presentato domanda di provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) alla Regione. L'incontro ha visto gli interventi di alcuni amministratori comunali tra cui quelli di San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Giorgio della Richinvelda e Pinzano dopo l'introduzione del sindaco di Spilimbergo Enrico Sarcinelli, che ha espresso la necessità di confronti e approfondimenti sul progetto che secondo il primo cittadino non è da ritenersi riferibile al solo territorio di Spilimbergo ma all'intera area regionale. L'assessore Scoccimarro ha evidenziato come non vi fossero motivi per dichiarare l'istanza della società improcedibile essendo stata presentata con tutti i requisiti di legge richiesti. "Dobbiamo quindi essere quanto più obiettivi possibili dando però la massima attenzione ai cittadini e ai primi cittadini e questo non significa essere contro gli investimenti industriali quando operano in un'ottica sostenibile" ha detto Scoccimarro portando ad esempio il rilevante lavoro e gli importanti risultati ottenuti con la riconversione dell'aerea a caldo della Ferriera "oggi esempio virtuoso di riconversione industriale verde". L'incontro ha dato conto anche dello stato in cui si trova l'istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale del nuovo impianto che, come hanno spiegato i tecnici, è nella fase di verifica della completezza documentale. Gli Enti interessati hanno esaminato i progetti e presentato le loro richieste di completamento. Le richieste sono state trasmesse alla società che dovrà rispondere entro il 24 luglio prossimo. Solo dopo il deposito delle integrazioni, sarà pubblicato l'avviso sul sito della Regione e sull'albo pretorio del Comune di Spilimbergo e dato formale avvio al procedimento amministrativo. Con la pubblicazione dell'avviso, prenderà avvio anche la fase di consultazione del pubblico, che nei 30 giorni successivi potrà presentare osservazioni sul progetto. Come è emerso nel corso dell'incontro, il sindaco di Spilimbergo ha informato di aver chiesto che le consultazioni avvengano anche mediante lo strumento dell'inchiesta pubblica. Ad oggi, la società Eco-Mistral gestisce già un impianto di co-incenerimento con una potenzialità di 25.000 tonnellate/anno, di proprietà del Comune di Spilimbergo in aree adiacenti a quelle destinate al nuovo progetto. La cui scadenza è prevista il 31 agosto 2028 con la conclusione della convenzione tra Comune e società. Il nuovo impianto potrebbe sorgere nel Comune di Spilimbergo, all'interno della zona industriale del Cosa e avrà una potenzialità pari a circa 70.000 tonnellate/anno. ARC/LP/ma