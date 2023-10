Ris. agricole:Zannier, prorogata ricognizione su danni calamità estive

Finora danni alle strutture per oltre 73 milioni. Chiesta dichiarazione ministeriale per indennizzi ad aziende extra Piano gestione rischi Trieste, 20 ott - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, ha richiesto al ministero delle Politiche agricole di dichiarare l'esistenza di eccezionale calamità naturale per le avversità atmosferiche che si sono abbattute sul Friuli Venezia Giulia il 13, 24 e 25 luglio e il 6 e 7 agosto. "Si tratta - come ha spiegato Zannier - di un passaggio necessario per garantire indennizzi anche alle strutture aziendali non assicurabili dal Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023. Anche queste ultime, infatti, alla luce dei controlli effettuati dai funzionari dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura della Direzione centrale, risultano tra quelle danneggiate dal maltempo con precipitazioni eccezionali di quei giorni. Al momento sono state ricevute oltre 2.000 segnalazioni, delle quali circa 1.200 riguardano danni alle strutture aziendali per una stima di poco superiore ai 73 milioni - ha reso noto l'assessore -. Proprio per la complessità delle operazioni di individuazione e calcolo dovuta alla sovrapposizione degli eventi calamitosi, la Regione si è avvalsa - con la delibera di oggi - della proroga di trenta giorni del termine per la ricognizione dei danni e la definizione dell'ammontare delle spese causate alle strutture dal maltempo", ricognizione che il decreto legislativo 102 del 2004 sugli aiuti compensativi affida alle Regioni. Per usufruire delle provvidenze previste dal decreto 102, le imprese agricole che hanno subito danni dovranno presentare le domande di indennizzo entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionalità dell'evento. La delibera della Giunta, infine, si completa con la definizione puntuale dell'elenco dei Comuni della Regione che rientrano nei territori colpiti dagli eventi eccezionali. ARC/PPH/gg