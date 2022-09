Ris. agroalimentari: Mostra mela Pantianicco è occasione di sviluppo

Mereto di Tomba, 24 set - La Mostra regionale della mela 2022 non è solo un'occasione di festa e di premiazioni ma un'opportunità per trasferire conoscenze che favoriscono lo sviluppo della capacità produttiva nel settore della frutticoltura per strutturarlo, attraverso un'annata difficile, in modo stabile. È la riflessione portata dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari all'inaugurazione ufficiale della mostra di Pantianicco, giunta alla sua 51esima edizione, rassegna che si protrarrà fino al 2 ottobre. L'evento è stato riproposto quest'anno dopo due anni di fermo a causa della pandemia. Da parte del rappresentante della Regione è stata evidenziata la necessità di combinare i tre fattori chiave della sostenibilità: l'innovazione, la capacità produttiva e l'approccio coerente sui mercati. Sono stati ricordati anche gli interventi recenti più importanti promossi dall'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia con il finanziamento delle reti antigrandine, l'efficientamento del sistema irriguo e i contributi per la realizzazione di nuovi impianti disposti in legge di Stabilità regionale che hanno portato al finanziamento di tutte le domande per un totale di 40 nuovi ettari di melicoltura e di 25 nuovi ettari per la coltivazione di kiwi. Nell'occasione della Mostra è stata suggellato il gemellaggio tra i Comuni di Mereto di Tomba e di Sankt Paul im Lavanttal in Carinzia con il proposito espresso dalle due parti di ampliare la collaborazione dal settore strategico della mela a nuove iniziative culturali e sportive, sempre con il supporto della Pro Loco di Pantianicco e dei consorzi collegati. ARC/PPH/ma