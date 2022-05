Ris. agroalimentari: soddisfazione Regione per vini Fvg a ProWein

Trieste, 15 mag - Segnali molto positivi per i vini del Friuli Venezia Giulia vengono anche dalla partecipazione delle aziende regionali a ProWein dopo il successo registrato al Vinitaly di Verona. È la valutazione tratta dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari oggi a Düsseldorf per una delle rassegne più importanti al mondo riservata agli operatori del mercato enologico. Il rappresentante della Regione ha registrato dai padiglioni della città tedesca l'attrattività della proposta del Friuli Venezia Giulia, che si è presentata con 48 produttori, la cui partecipazione è stata supportata con un contributo de minimis erogato a seguito di bando. ProWein quest'anno ha avuto una collocazione temporale anomala, successiva e non precedente a Vinitaly, ha osservato l'assessore, cosicché la mole di attività e di affari si è rilevata meno frenetica che in passato, ma gli incontri business to business hanno confermato la capacità delle imprese del Friuli Venezia Giulia di mantenere le posizioni - in una situazione internazionale resa incerta dalla crisi pandemica e dalla guerra - e di acquisire nuove fette di mercato nel settore della commercializzazione dei vini e dei liquori. ARC/PPH