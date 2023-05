Ris. agroalimentari: Zannier, ok a bando investimenti vitivinicolo

A disposizione 2 mln per il biennio 2023-2024



Trieste, 6 mag - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, ha approvato il bando per l'accesso - nell'ambito della campagna 2023-2024 - alla misura investimenti per il Piano strategico nazionale 2023-2027 del settore vitivinicolo.



L'importo complessivo è di 2 milioni di euro da attribuire alle micro, piccole e medie imprese in misura pari al 40% della spesa effettivamente sostenuta, alle imprese intermedie in misura del 20% e alle grandi imprese in misura del 19%.



"Con questa delibera - ha spiegato Zannier - attiviamo quella che di fatto è la nuova politica agricola comune e diamo il via alla nuova programmazione pluriennale".



Le operazioni, che dovranno concludersi entro il 2025, riguardano tre tipologie di acquisti: di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini, comprensivi dei relativi rialzi per permetterne la movimentazione; di specifiche attrezzature per l'elaborazione di vini spumanti e frizzanti, comprendenti autoclavi, impianti di filtrazione, gruppi frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione con i metodi Charmat e Champenoise con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento e di gestione del magazzino; di macchine, attrezzature, contenitori e strutture. Questa terza tipologia riguarda nel dettaglio: macchine, attrezzature e impianti tecnologici finalizzati alla lavorazione, alla trasformazione, alla filtrazione e microfiltrazione di vini e mosti comprensiva del lavaggio e sanificazione dei filtri, alla conservazione dei prodotti vitivinicoli e al controllo della temperatura, all'eliminazione dei gas nei vini e al dosaggio di elementi quali SO2, O2 ecc. e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi; altri contenitori diversi e impianti connessi; attrezzature specifiche per il lavaggio di contenitori enologici; strumentazioni analitiche ed eventuali programmi informatici collegati; passerelle o altre strutture atte a rendere accessibile in sicurezza le attrezzature di cantina; attrezzature informatiche e relativi programmi informatici finalizzati al controllo degli impianti tecnologici di cantina e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi.



"Nel caso in cui la dotazione finanziaria non esaudisse tutte le domande presentate - ha riferito Zannier - il Servizio regionale competente stilerà una graduatoria secondo otto criteri di priorità prestabiliti e dotati di punteggio".



Le domande vanno presentate all'Organismo pagatore Agea (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura) entro e non oltre il 31 luglio 2023 e dovranno essere consegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia in forma cartacea, corredate di tutti gli allegati, entro e non oltre le ore 12.30 del 10 agosto 2023, salvo proroghe stabilite dalla stessa Agea. La liquidazione avverrà a saldo. ARC/PPH