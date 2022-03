Riserve: Zannier, Rilke e falesie di Duino per un turismo consapevole

Udine, 23 mar - "La tutela e la fruizione di un sito unico come quello della Riserva naturale regionale delle falesie di Duino passano attraverso la consapevolezza del visitatore, in primo luogo, e tramite un sistema di regolamentazione semplificato che consenta da una parte di capire quali sono i limiti da rispettare e dall'altra di fare delle azioni di prevenzione a salvaguardia di questa zona incontaminata di straordinaria bellezza. Sì alle visite da mare e da terra, quindi, ma col buonsenso della cautela". Lo ha detto l'assessore regionale alle risorse Agroalimentari, Forestali, Ittiche e Montagna, Stefano Zannier, intervenuto questa mattina alla presentazione delle attività di promozione e informazione turistiche 2022 della Riserva naturale regionale delle falesie di Duino e sentiero Rilke, tenutasi nella sede di Udine della Regione, insieme al sindaco di Duino Aurisina, Daniela Pallotta, e al vicecomandante della Capitaneria di porto di Trieste, Fabio Poletto. "I numerosi appuntamenti turistici calendarizzati per la bella stagione ormai alle porte, realizzati col sostegno della Regione, richiameranno certamente numerosi visitatori nella Riserva, che conta un elevatissimo numero di eccellenze e vanta una straordinaria biodiversità - ha detto Zannier -. È importante, però, che il turista, sia da mare che da terra, comprenda appieno e facilmente quali siano i comportamenti da seguire perché l'ambiente intatto e incontaminato delle falesie possa permanere tale nel tempo, a beneficio di tutti. Tutto ciò è possibile grazie a regole chiare, semplici ed evidenti, richiamate sia negli spazi fisici della riserva che nei documenti di regolamentazione stilati". Dal 2020, grazie a una costante e sinergica collaborazione tra istituzioni, la regolamentazione per la fruizione delle aree della Riserva è stata aggiornata e semplificata, sia per la parte di terra che per quella a mare: per l'arrampicata (in alcuni mesi, a tutela della nidificazione del falco pellegrino), e per la pesca artigianale e per quella dei cefalopodi, ad esempio. La Riserva naturale delle falesie di Duino è stata istituita con la legge regionale 42 del 30 settembre 1996. È caratterizzata da un'alta e ripida costiera calcarea, da una fascia ristretta dell'altipiano carsico e dalla fascia di mare antistante, per una superficie di 107 ettari. Lungo il ciglione delle falesie, tra il castello nuovo di Duino e la baia di Sistiana si snoda il sentiero Rilke, inaugurato nel 1987, dal quale si può ammirare il vasto panorama sul golfo di Trieste. Per la sua promozione turistica, unita alla sua massima tutela, con il sostegno della Regione, il Comune di Duino Aurisina ha attivato una serie di iniziative promozionali e di informazione importanti: dal rifacimento del sito web dedicato, alla ristampa della brochure, alla stampa di una cartina easy per chi viaggia in mare (tutti in 4 lingue) fino alla realizzazione di video e immagini promo. Non ultima la variegata proposta di appuntamenti per la primavera 2022, tra camminate ed escursioni, running, walking e bike, attività di birdwatching e iniziative di carattere culturale. ARC/PT/gg