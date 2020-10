Risorse agricole: Zannier, slittati termini divieto concimazione terreni

Udine, 30 ott - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Risorse agroalimentari e forestali, Stefano Zannier, ha stabilito di far slittare il periodo di divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici e azotati in genere nelle Zone vulnerabili da nitrati, a causa delle conseguenze sulla lavorazione delle campagne derivate da un ritardo generalizzato nella raccolta di soia e sorgo verificatosi nel mese di ottobre, e dall’andamento climatico particolare riscontrato nel periodo tra il 15 settembre e l’ormai prossima fine del mese di ottobre.

I termini dello slittamento saranno conseguenti alle decisioni tecniche dell’ARPA Osmer, che tramite bollettino Agrometeo nitrati provvederà a informare opportunamente gli agricoltori.

Lo slittamento, riguarda in particolare il divieto di spandimento sui terreni di fertilizzanti organici, quali letami, liquami, e materiali assimilati e si è reso necessario per consentire le pratiche agrarie a vantaggio delle colture e delle campagne.

Nel Friuli Venezia Giulia, come dimostrato dai dati dell’OSMER relativi all’intero territorio della pianura, l’andamento meteorologico dalla seconda quindicina di settembre a oggi è stato caratterizzato da piogge più frequenti della norma, temperature più basse della media storica, assenza di vento nei giorni non piovosi, e da una umidità elevata.

L’insieme di tali fattori induceva durante tutto questo periodo persistenti bagnature sia della vegetazione che dei suoli, che non hanno consentito lo svolgimento delle operazioni di trebbiatura per molte giornate.

Ciò, impedendo le distribuzioni programmate di letami, liquami e assimilati, ha anche precluso il connesso interramento di tali fertilizzanti in particolare in suoli da investire a cereali autunno-vernini (frumento, orzo). Ora, alla preparazione dei terreni e semina di tali colture sarà importante poter provvedere quanto prima, certamente non oltre novembre.

“Il provvedimento – commenta l’assessore Zannier – è inteso a dar risposta alle necessità evidenziate: la riattivazione del Servizio agrometeo, introdotto nel 2019, permetterà di sfruttare ”finestre” temporali adeguate, individuate nel rispetto dell’ambiente e in relazione al decorso meteo reale, durante novembre e febbraio. Con meccanismo di assegnazione divieti/permessi verrà ammesso lo spandimento in ZVN dei fertilizzanti organici e non, al verificarsi di condizioni agrometeorologiche idonee alle distribuzioni e atte a rendere minime le possibilità di percolamento in falda dei nitrati, in particolare su suoli con residui colturali e su terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente”. ARC/CM/al