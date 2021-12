Risorse agroal.: Zannier, giovani agricoltori futuro del settore

Udine, 6 dic - "I giovani agricoltori dimostrano di saper guardare in avanti, di essere proiettati verso il futuro del mondo rurale, hanno la capacità di capire che è necessario saper inseguire i cambiamenti, ma anche che essi possono essere una fonte di redditività e di sviluppo". È il commento dell'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e forestali, Stefano Zannier, a conclusione dell'incontro organizzato da Coldiretti giovani impresa FVG a Udine, a Palazzo Keckler, nel corso del quale sono stati illustrati i contenuti del 'Primo rapporto sui giovani in agricoltura' del Friuli Venezia Giulia, dal quale, come si è potuto ricavare dall'illustrazione dell'indagine introdotta dalla delegata di Coldiretti giovani impresa FVG, Anna Turato, si ricava che nella regione vi sono 800 aziende agricole condotte da operatori con meno di 35 anni d'età. In particolare, ve ne sono 426 nel territorio dell'ex provincia di Udine, 288 nel Pordenonese, 58 nell'Isontino e 28 nella Venezia Giulia. Da questi dati, è stato detto, si ricava che le imprese agricole condotte da giovani sono aumentate, dal 2019, del 4 per cento. "Si tratta - ha precisato Zannier - di un segnale evidente della dinamicità di un settore che nel Friuli Venezia Giulia ha sempre saputo superare i momenti più difficili ritrovando in essi lo stimolo a rincorrere nuovi traguardi di sviluppo e crescita, in una terra che in fatto di risorse agroalimentari detiene numerose eccellenze, tali da farne una realtà attrattiva e di richiamo anche per il turismo specializzato". "Ciò che va evidenziato - ha aggiunto Zannier - è la capacità dei giovani di implementare nelle proprie aziende elementi di novità e innovazione, ma anche di rapportarsi con le possibilità di sostegno che la Regione e l'Europa sono in grado di predisporre a loro vantaggio". "Sono infatti una garanzia - ha proseguito l'assessore - di proficuo utilizzo delle risorse che le istituzioni sono in grado di destinare loro per favorire il consolidamento e la crescita delle aziende". "Infatti - ha soggiunto - la Regione ha già attive molte linee di finanziamento, e altre ancora si stanno attivando nel contesto di un piano di crescita che si può definire ambizioso, ma che alla luce dei dati evidenziati dall'indagine della Coldiretti abbiamo ragioni fondate di ritenere potrà essere attuato proprio facendo leva sulla capacità dei giovani imprenditori agricoli di adeguarsi ai cambiamenti della società e dei mercati". L'agricoltura, anche nel Friuli Venezia Giulia, era stato detto nel corso dell'evento, si è infatti collocata nel 2020 nelle prime posizioni rispetto ad altri settori economici per il numero di nuove aziende under 35: era cresciuta dell'8 per cento in più rispetto agli altri comparti, e si sta dimostrando sensibile riguardo alla capacità di perseguire l'innovazione all'insegna della sostenibilità. A conclusione, Zannier ha visitato il mercato di 'Campagna Amica' a Udine, in piazza XX Settembre. ARC/CM/gg