Risorse agroalimentari: Zannier, a breve ristoro danni cimice asiatica

Udine, 7 nov - Il Friuli Venezia Giulia disporrà di 3,68 milioni di euro a ristoro dei danni subiti dagli agricoltori a causa della diffusione della cimice asiatica (Halyomorpha halys).Lo rende noto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e forestali, Stefano Zannier, il quale ha evidenziato che si tratta del risultato dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni per la distribuzione nei territori italiani interessati dal fenomeno della somma complessiva di 110 milioni di euro, destinata agli indennizzi agli agricoltori. In Friuli Venezia Giulia sono state presentate 100 domande per l'accesso ai benefici a ristoro dei danni causati della diffusione dell'insetto infestante.La somma complessiva di 110 milioni di euro verrà prelevata dal Fondo di solidarietà nazionale e sarà ripartita tra Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.Dei 3,68 milioni di euro destinati al Friuli Venezia Giulia, 2,34 milioni di euro potranno essere utilizzati nel 2020, 670mila euro nel 2021 e 670mila euro nel 2022.Dopo la sigla dell'intesa tra il Governo e la Conferenza delle Regioni e il relativo riparto, il provvedimento dovrà ora essere approvato dal Consiglio dei ministri. Successivamente, lo stanziamento sarà a disposizione della Regione per l'assegnazione a coloro che hanno presentato richiesta di indennizzo.L'assessore Zannier ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto a favore delle aziende agricole del Friuli Venezia Giulia che hanno patito gravi danni a causa della cimice asiatica."Si tratta di un ristoro che era atteso da tempo dal nostro mondo rurale - ha aggiunto l'assessore -. Anche per questo, non appena il provvedimento avrà concluso il suo breve iter, la Regione applicherà procedure di pagamento rapidissime, con le quali poter andare incontro alle attese degli agricoltori rispetto alle richieste presentate, a fronte dei gravi danni arrecati dal fenomeno".