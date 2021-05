Risorse agroalimentari: Zannier, contributi raccolta funghi epigei

Udine, 22 mag - La Giunta regionale ha approvato gli importi relativi ai contributi da versare per ottenere il permesso necessario per la raccolta dei funghi epigei sul territorio del Friuli Venezia Giulia.



Il provvedimento, proposto dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari e forestali Stefano Zannier, tiene conto della normativa vigente, che impone di aggiornare di anno in anno gli importi dei contributi da versare per la raccolta dei funghi che spuntano dal terreno (epigei). Considera anche il fatto che gli enti di decentramento regionale e le Comunità di montagna hanno sostituito le Uti.



"E' stata fissata infatti a 25 euro per le Comunità di montagna e a 20 euro per gli Enti di decentramento regionale - spiega Zannier - la somma che dovrà essere versata per la concessione del permesso di raccolta dei funghi sui rispettivi territori di competenza".



Per quanto attiene alla raccolta per fini turistici, l'importo da versare ogni giorno per le aree di competenza delle Comunità di montagna è invece di 10 euro.



"A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 6/2021 - conclude l'assessore - è stato inoltre reintrodotto il contributo per la raccolta dei funghi sull'intero territorio regionale, che sarà pari a 60 euro, ovvero inferiore di 10 euro rispetto agli anni passati". ARC/CM/ep