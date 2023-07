Roghi 2022: Riccardi e Zannier, video Teatro Stabile Fvg fa riflettere

Ricordata a un anno dalla scomparsa la volontaria Elena Lo Duca Trieste, 21 lug - "La realizzazione di un video artistico sui devastanti incendi del Carso dell'anno scorso ha il merito di riportare l'attenzione su quanto accadde in quella tremenda esperienza e di spingere il nostro sguardo al di là dell'incalzare dell'emergenza in cui fummo coinvolti". È il pensiero degli assessori regionali Riccardo Riccardi (Protezione civile) e Stefano Zannier (Risorse forestali) intervenuti alla Sala Predonzani del Palazzo della Regione a Trieste dove oggi è stato presentato e proiettato in anteprima "Natura io ti ringrazio. Il mio Carso è duro e buono" a cura di Paolo Valerio, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Fai - Fondo per l'ambiente italiano e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Il video ripercorre i roghi del 2022 e li rivive in chiave poetica ispirandosi a Scipio Slataper attraverso una trasfigurazione coreografica di Alice Lovrinic che introduce il tema della rigenerazione. "È altamente simbolico che quest'opera venga presentata a un anno esatto dalla scomparsa di Elena Lo Duca, volontaria della Protezione civile, donna forte e coraggiosa, che cadde nelle sue valli travolta da un tronco d'albero, poco dopo essere smontata dal servizio come agente di Polizia", ha ricordato Riccardi. Secondo l'assessore, "è doveroso fermarsi a ripensare ed è giusto che l'arte e la cultura sprigionino ora la loro rilettura su momenti difficilissimi, allorché le fiamme avvampavano ampie porzioni del Carso vicine alle case e vi si faceva fronte minuto per minuto senza sapere quale direzione il vento potesse prendere". Proprio dai fatti dell'estate del 2022, a giudizio di Zannier, si trae una lezione importante: "Quei roghi toccarono i centri abitati - così l'assessore -, ma quotidianamente fronteggiamo nelle nostre foreste un'elevata quantità di incendi che sconta ancora una limitata possibilità di accesso delle persone e dei mezzi. In questo c'è un vizio di origine: il non aver capito che la salute dei boschi deriva da una gestione corretta della natura e da una presa in carico responsabile, la quale non va vista come problema ma come garanzia di maggiore celerità di intervento e di minore pericolo". Gli assessori hanno ricordato l'impegno quotidiano della Protezione civile e della Forestale accanto ai Vigili del Fuoco e nell'occasione Riccardi ha menzionato i volontari del Friuli Venezia Giulia da poco partiti alla volta della Sardegna, area particolarmente critica in questa caldissima estate del 2023. Alla conferenza stampa hanno preso parte il presidente del Teatro Stabile Francesco Granbassi, il vicesindaco di Trieste Serena Tonel e Michele Da Col per il Fai, mentre Valerio ha illustrato la genesi e lo spirito poetico del video che è disponibile sul sito www.ilrossetti.it e sui canali social del Teatro Stabile. ARC/PPH/ma