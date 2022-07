Rogo Bibione:Scoccimarro, Arpa Fvg a Lignano per rilevare qualità aria

Trieste, 15 lug - "Appena avuta la notizia dell'incendio sviluppatosi a Bibione, la Regione ha subito confermato l'invio di una squadra di pronto intervento dell'Arpa Fvg munita di strumenti di rilevazione per valutare la qualità dell'aria nell'area Lignano. I modelli elaborati dall'Agenzia indicano che il vento porta la colonna di fumo che si alza dalla pineta proprio verso la spiaggia del nostro comune rivierasco".Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro in merito al vasto incendio divampato in una zona boschiva e periferica di Bibione (Venezia), evidenziando che "data la rilevante presenza di turisti nella zona di Lignano i tecnici effettueranno delle misurazioni con appositi conta-particelle che rilevano il livello di eventuali sostanze pericolose o di inquinanti. Appena avremo informazioni dettagliate informeremo il sindaco e le autorità competenti". ARC/MA