Rurale: Zannier, da ampia consultazione bandi efficaci per il Carso

Trieste, 31 lug - "La raccolta delle esigenze del territorio animata dal Gal Carso/Las Kras deve essere la più ampia e la più mirata possibile in modo tale da poter tradurre le istanze del territorio in maniera efficace nel nuovo piano di Sviluppo locale 2023-2027". Con queste parole l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier ha salutato l'avvio della consultazione intitolata "La vendemmia delle idee" rivolta a tutti i portatori d'interesse e finalizzata a condividere visioni, proposte e progetti per lo sviluppo del Carso sotto il profilo della valorizzazione delle risorse naturali ed enogastronomiche, geologiche e storico-culturali. In una conferenza stampa a Trieste nel Palazzo della Regione è stato illustrato il percorso di acquisizione degli spunti per il nuovo Piano: a una prima di fase d'informazione e sensibilizzazione segue la fase di ascolto attraverso un questionario on line già disponibile; una terza fase sarà data dalla raccolta delle opinioni degli stakeholder mediante interviste individuali e di gruppo per giungere - quarta tappa - a incontri di co-progettazione. Il quadro d'insieme regionale si otterrà componendo le consultazioni animate dai cinque Gal (Gruppi di azione locale) attivi in Friuli Venezia Giulia. "Per giungere alla pubblicazione di bandi che siano il più possibile semplici e funzionali è fondamentale il buon esito della fase preliminare in cui si focalizzano le idee e si avvia una scrematura e una selezione dei progetti - ha rilevato Zannier -. Lo strumento in cui dovremo incardinare le proposte è poi il Piano di sviluppo rurale, che, lo sappiamo, è poco equo nel suo complesso e pieno di regole molto stringenti dal punto di vista amministrativo. Ecco perché è necessario preparare bene il terreno con una consultazione molto ampia ed efficace". Per quanto riguarda le disponibilità finanziarie della Strategia di sviluppo locale 2023-2027, "il montante - ha riferito Zannier - segnerà un lieve aumento percentuale con la differenza però che le risorse sono spalmate in un quinquennio anziché su sette anni per lo slittamento di due annualità dovuto all'emergenza Covid". Come rilevato dal presidente del Gal Carso/Las Kras Davide Pizziga, presente alla conferenza stampa insieme al coordinatore del Gal Ales Pernarcic, nella valutazione degli esiti della consultazione generale si terranno in considerazione l'impatto delle azioni avviate nella precedente programmazione e la possibile integrazione delle iniziative proposte all'interno delle progettualità strategiche gestite tra Carso italiano e Carso sloveno e che possono costituire un importante volano per la Strategia di sviluppo locale. Per partecipare alla consultazione e accedere al questionario è sufficiente cliccare il link ibit.ly/dPgbL ARC/PPH/ma