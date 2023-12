S. Giusto d'oro: Roberti, Università di Trieste è colonna sistema Fvg

Trieste, 13 dic - "L'Università è una delle colonne che stanno mettendo il sistema Friuli Venezia Giulia nelle condizioni di continuare a ottenere risultati straordinari. In strettissima sinergia con l'Ateneo giuliano, che festeggia i primi cento anni di un'attività fondamentale per il nostro territorio, stiamo investendo risorse importanti su ricerca e sviluppo, innovazione e formazione. Abbiamo già raggiunto obiettivi di grande rilievo ma altri sono all'orizzonte. Questa è la dimostrazione plastica che il lavoro di qualità fatto in rete non solo è vincente ma è anche la base per trasformare idee innovative in soluzioni concrete, rendendo la nostra Regione sempre più attrattiva e competitiva".

Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che oggi ha rappresentato la Regione alla cerimonia di consegna del San Giusto d'oro 2023 all'Università degli studi di Trieste.

"Questo riconoscimento - ha aggiunto Roberti - è un doveroso omaggio a una realtà che rappresenta non solo il luogo dove viene custodita la cultura e sono trasmesse le conoscenze più alte, ma è anche un laboratorio di idee che non si ferma mai e una fonte inesauribile di opportunità".

Oltre al San Giusto d'oro, evento organizzato dall'Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia e dal Gruppo Giuliano Cronisti, con il Comune di Trieste e il contributo della Fondazione CrTrieste, questa mattina è stata a conferita la targa speciale 2023 dell'Assostampa alla direttrice del Parco e del Castello di Miramare Andreina Contessa.

"Se Miramare è tornato a essere un centro di attrazione turistica per Trieste e per l'intero Friuli Venezia Giulia, grande merito - sottolinea Roberti - va a chi da anni lavora con cura e lungimiranza per migliorare questo luogo che rimane un simbolo per tutti noi". ARC/TOF/ma