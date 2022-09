Salute: 100mila euro per orti sociali, via libera da Cal

Palmanova, 21 set - Via libera all'unanimità dal Consiglio delle autonomie locali (Cal) al parere sulla deliberazione della Giunta regionale del settembre scorso relativa alla concessione di contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di orti collettivi sociali per persone con disabilità.L'approvazione, in via preliminare, è di questo pomeriggio e a darne notizia è il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia.Sono 100mila gli euro messi a disposizione per questa iniziativa che mira a rendere migliore la qualità di vita degli uomini e delle donne con disabilità della nostra regione. Il contributo massimo ammesso è di 5mila euro. ARC/PT/gg