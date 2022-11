Salute: Callari, Burlo Garofolo sa umanizzare la cura dei neonati

Il saluto istituzionale dell'assessore al convegno "50 anni di neonatologia" Trieste, 17 nov - "Il Burlo Garofolo ha saputo rendere la nascita del bambino un vero evento della famiglia. Garantire la presenza dei genitori in un momento così importante rende speciale questo reparto: un istituto rappresentativo di tutto il territorio e dove in questi 50 anni sono stati curati migliaia di cittadini". È il messaggio che l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari ha portato questa mattina al convegno "50 anni di neonatologia: passato, presente e futuro", promosso dall'Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico materno-infantile Burlo Garofolo di Trieste. L'incontro, volto a celebrare il cinquantesimo anniversario del reparto di terapia intensiva neonatale dell'istituto, si è svolto in occasione della Giornata mondiale della prematurità dedicata alle nascite pretermine. "Durante la pandemia - ha osservato Callari - ci siamo resi conto di quanto sia drammatico trovarsi in un reparto di terapia intensiva senza la possibilità di avere dei familiari accanto. Il Burlo Garofolo è stato capace di 'umanizzare' le cure con la dedizione di medici, infermieri, operatori socio sanitari, fisioterapisti e psicologi. Qui il bambino e la sua famiglia sono realmente posti al centro dell'operare, non come oggetti di cura bensì come soggetti". La terapia intensiva neonatale del Burlo Garofolo è attiva dall'8 maggio 1972 ed è dedicata ai tutti i neonati con problematiche tali da metterne a rischio la sopravvivenza. Oggi la struttura comprende dieci posti di terapia intensiva e subintensiva e offre ai piccoli pazienti cure specialistiche al momento del parto, durante la degenza e, se necessario, dopo la dimissione. Le porte della terapia intensiva sono aperte ai genitori ed è sempre stata incoraggiata la loro presenza accanto ai figli, senza limitazioni d'orario. Il convegno odierno ha visto la presenza, tra gli altri, del vicesindaco di Trieste Serena Tonel, dell'assessore comunale alle Politiche sociali Carlo Grilli e del rettore dell'Università di Trieste Roberto Di Lenarda. Nell'occasione, il direttore generale del Burlo Garofolo Stefano Dorbolò ha annunciato la nomina della dottoressa Laura Travan alla direzione della struttura complessa di neonatologia. ARC/PAU/ma