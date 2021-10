Salute: Callari, Orthomedica a Go porta innovazione sanitaria

Gorizia, 9 ott - "E' un fatto estremamente positivo, dopo il periodo complicato dal quale stiamo uscendo, vedere che ci sono imprenditori, nella fattispecie in campo sanitario, che investono ampliando le loro attività con prodotti innovativi e tecnologicamente all'avanguardia in grado di aiutare le persone nel recupero di alcune funzioni fisiche". Lo ha detto oggi a Gorizia l'assessore regionale al Patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, in occasione dell'apertura della filiale regionale del marchio Orthomedica: un negozio ma non solo, dotato di ambulatorio e laboratorio, dedicato all'ortopedia su misura che opera in convenzione con l'Inail e il Sistema sanitario. L'auspicio, come ha sottolineato l'assessore, è che l'attività diventi un punto di riferimento per coloro i quali, anche da fuori città, cercano la risoluzione di un problema motorio o traumatico degli arti. Callari ha poi visitato gli ambienti della struttura rimanendo positivamente impressionato dal grado di innovazione tecnologica raggiunto in questo settore. In particolare l'attenzione è ricaduta su un esoscheletro che consente ai paraplegici, indossandolo, di poter tornare a muoversi in posizione verticale riacquistando in parte la possibilità di camminare. ARC/GG/pph