Salute: capacità cura indebolita se produzione è solo delocalizzata

Trieste, 18 apr - L'accesso ai dispositivi medici e ai farmaci, fondamentale per garantire una rapida ed efficace risposta di salute a tutti i cittadini, è un tema importante e di grande attualità. I sistemi sanitari stanno registrando delle criticità strutturali legate alla carenza di risorse umane ed economiche a fronte di una società in forte evoluzione. Inoltre la pandemia provocata dal Covid-19 ci ha messo davanti a un'altra grossa problematica: l'impossibilità di avere a disposizione, in tempi certi, strumenti essenziali, come per esempio alcune tecnologie specifiche, mascherine e ventilatori, che vengono prodotti molto lontano dall'Europa. Chi ha compiti di governo non può sottovalutare questa fragilità, frutto di logiche industriali e di regole di mercato basate sulla delocalizzazione, che in caso di situazioni emergenziali - se non adeguatamente organizzata e garantita - rischia di compromettere l'elevata capacità di cura dei nostri professionisti.

Questo in sintesi il concetto espresso questa mattina dall'assessore alla Salute durante l'evento dedicato alla costruzione di sistemi sostenibili e resilienti per l'accesso a medicinali e dispositivi medici, organizzato a Trieste dal Segretariato esecutivo dell'Ince, dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall'Osservatorio europeo sui sistemi e le politiche sanitarie.

Al centro dell'iniziativa la necessità di assicurare prodotti farmaceutici e sanitari efficaci attraverso un sistema rafforzato di garanzia della qualità e una supervisione normativa; di anticipare e affrontare le carenze di medicinali essenziali; di gestire le sfide legate all'accesso a farmaci innovativi; di proteggere le popolazioni da difficoltà finanziarie.

Nel portare i saluti del governatore del Friuli Venezia Giulia, l'assessore regionale alla Salute ha sottolineato la valenza di confronti internazionali di questa portata che possono dare un contributo sostanziale nella ricerca di soluzioni metodologiche a problematiche quanto mai urgenti per le nostre collettività. ARC/TOF/pph