Salute: con assunzione collettiva responsabilità si superano criticità

Trieste, 20 set - Proseguendo con la campagna vaccinale siamo fiduciosi si possa uscire dal tunnel nel quale siamo entrati molti mesi fa. Come Amministrazione regionale oggi vogliamo ringraziare tutti gli operatori del sistema sanitario e, in particolare, i protagonisti di una specialità, la Pneumologia, che, insieme ai professionisti delle terapie intensive, ha rappresentato il fronte nella lotta al Covid-19. Solo chi è stato sul fronte ha vissuto sulla propria pelle le difficoltà, le tensioni, le incertezze provocate da una storia difficile e complicata come la pandemia.



Questo il concetto espresso oggi dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute durante l'apertura dei lavori di "PneumoTrieste", il congresso sulla cura delle patologie polmonari in programma nel capoluogo regionale fino al 22 settembre.



Secondo il vicegovernatore la pandemia non ha messo in risalto nuovi elementi di criticità come il rapporto tra ospedale e territorio e quello tra la sanità pubblica e la Medicina generale, il potenziamento delle cure primarie, la mancanza di investimento sul capitale umano, la necessità di accelerare i processi di digitalizzazione in grado di dare informazioni complete e veloci, la scoperta di una Paese che in un primo periodo è stato privo dei dispositivi di protezione individuale e di un sistema di comunicazione veloce e aggressivo che ha generato grande confusione nei cittadini.



Per l'esponente della Giunta regionale su questi nodi ci si sta interrogando da tempo, cercando di dare delle risposte. Adesso bisogna fare luce sulle ragioni profonde che hanno portato al continuo rinvio di decisioni importanti.



È il momento che ognuno si prenda le proprie responsabilità per mettere il sistema sanitario nelle condizioni di operare al meglio, non delegando tutto al sacrificio e allo sforzo che i professionisti del settore hanno saputo mettere in campo per contrastare la diffusione del Covid-19. ARC/RT/ep