Salute:contratto ponte fino a gara per cooperativa Kcs in Rsa Roveredo

Trieste, 25 mag - Per la cooperativa Kcs che gestisce la Rsa di Roveredo in Piano è previsto un contratto ponte fino a nuova gara e pertanto l'attività nella residenza verrà mantenuta in continuità.



Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute intervenuto oggi nella porzione del Consiglio regionale dedicata alle interrogazioni a risposta immediata.



Il rappresentante della Giunta ha informato anche sulle residenze sanitarie assistenziali di Sacile, per la quale la riapertura totale è prevista per fine estate, e di Pordenone, dove Asfo ha già in corso una procedura per arrivare a breve termine a una soluzione con strutture già preesistenti. ARC/PPH/ma