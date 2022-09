Salute: da eccellenza Fvg nasce rete emergenza-urgenza chirurgia mano

Come hub di riferimento è stato individuato l'ospedale di Pordenone



Trieste, 24 set - La Giunta regionale ha deliberato l'istituzione in Friuli Venezia Giulia della rete di emergenza-urgenza in Chirurgia della mano su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute.



La rete seguirà il modello "hub&spoke" e la Struttura complessa di Chirurgia della mano e microchirurgia dell'ospedale di Pordenone è stata individuata quale centro hub di riferimento per il Friuli Venezia Giulia. Gli altri presidi ospedalieri regionali costituiranno i centri spoke della rete, che sarà attivata dall'Agenzia regionale di coordinamento per la salute (Arcs). I presidi spoke saranno San Vito al Tagliamento-Spilimbergo, Santa Maria della Misericordia di Udine, Latisana-Palmanova, San Daniele del Friuli-Tolmezzo, Cattinara-Maggiore di Trieste e Gorizia-Monfalcone.



La finalità della costituzione della rete è quella di garantire la migliore tempestività di accesso a queste cure specifiche, di grande eccellenza per la nostra regione e non solo, e di ottenere i migliori risultati sul fronte della qualità e pure del rapporto umano tra professionisti della salute e cittadini utenti, per rispondere nella maniera più soddisfacente, efficiente e ampia ai loro bisogno di salute.



Inoltre, la creazione della rete prevede la definizione di specifici percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali, e l'elaborazione di protocolli che definiranno la priorità della tipologia di traumi acuti della mano da trattare, oltre al percorso di centralizzazione nell'hub di riferimento dei traumi complessi dall'arto superiore. ARC/PT/ma