Salute: definiti percorsi di stabilizzazione comparto sanità dirigenza

Al 30 giugno stabilizzabili 216 lavoratori. Il vicegovernatore auspica la modifica della posizione del Governo sull'impugnativa delle norme relative al personale



Palmanova, 3 ago - Sono stati definiti oggi i percorsi di stabilizzazione del personale precario del comparto sanità. Si tratta di procedure di stabilizzazione aggiuntive, rispetto a quelle disciplinate dal decreto legislativo 75/2017, che dovranno essere attuate entro il 31 dicembre 2023. Da una prima ricognizione, al 30 giugno scorso risultano stabilizzabili 216 persone di cui 42 sono dell'area della dirigenza e 174 del comparto, fra questi ultimi 40 sono infermieri, 107 operatori socio sanitari, 11 fisioterapisti, oltre ad altre figure. Le aziende faranno un'ulteriore ricognizione rispetto a chi ha maturato i requisiti ma non è più in servizio, che si concluderà entro il 30 novembre prossimo.



Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute che ha incontrato oggi sul tema, nella sede della Protezione Civile a Palmanova, le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali del comparto sanità e della dirigenza dell'area sanità.



Nel dettaglio, potrà beneficiare della stabilizzazione il personale del comparto appartenente ai ruoli sanitario e sociosanitario che, alla data di assunzione, non abbia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in qualifica inferiore, presso una pubblica amministrazione. Possono essere destinatari della stabilizzazione, anche coloro che alla data dell'assunzione a tempo indeterminato, siano cessati dal servizio.



Il personale beneficiario della procedura di stabilizzazione deve essere stato reclutato a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato attraverso utilizzo di graduatorie, a tempo determinato o a tempo indeterminato, riferite a procedure concorsuali o attraverso procedure selettive. È richiesta un'anzianità di servizio con rapporto di lavoro subordinato di 18 mesi, anche non continuativi, di cui almeno 6 nel periodo emergenziale tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.



L'anzianità deve essere maturata nello stesso profilo professionale, anche in enti del Servizio sanitario nazionale diversi da quello che procede all'assunzione a tempo indeterminato. L'anzianità di servizio maturata presso amministrazioni diverse dagli enti del servizio sanitario nazionale non può essere conteggiata.



Le assunzioni a tempo indeterminato dovranno avvenire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nell'ambito dei vincoli di spesa stabiliti annualmente dalla Giunta regionale. Il personale in possesso dei requisiti è direttamente stabilizzabile senza necessità di ulteriori prove selettive.



Tra gli elementi dell'accordo anche i criteri di priorità; il vicegovernatore ha spiegato nel dettaglio il caso in cui il personale stabilizzabile sia superiore al fabbisogno definito. Nella fattispecie gli enti provvedono alla redazione, per ogni profilo professionale, di due graduatorie: una riferita al personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 presso l'ente che procede all'assunzione, da stilare valorizzando maggiormente l'anzianità di servizio maturata presso l'ente e l'altra dedicata ad altro personale, redatta utilizzando il criterio dell'anzianità di servizio. Quest'ultima sarà utilizzabile previo esaurimento della prima. Il personale somministrato è escluso dalle procedure di stabilizzazione.



Il vicegovernatore ha informato le organizzazioni sindacali anche in merito alla norma sul personale contenuta nella legge multisettoriale al vaglio del Consiglio dei ministri auspicando che, a seguito della discussione di queste ultime ore, venga rivista la posizione del Governo che, impugnando le nostre norme, impedirebbe di ricorrere agli strumenti di valorizzazione economica e delle carriere del personale. ARC/LP/ma