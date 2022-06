Salute: emergenza, politica lasci scelte tecniche a chi ha competenza

Vicegovernatore a convegno della Uil-Flp Monfalcone, 8 giu - Nella gestione sistema dell'emergenza regionale ci sono certamente degli elementi perfettibili che però devono essere superati attraverso il contributo di chi detiene professionalmente la competenza sulla materia e non dalla politica, alla quale invece spetta fissare obiettivi e indirizzi, negoziare gli standard con le Aziende sanitarie e non entrare nelle tecnicalità delle scelte.



Questo il concetto espresso oggi a Monfalcone dal vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia nel corso del convegno organizzato dalla Uil-Flp Fvg, titolato "Centrale unica emergenza salute materno infantile quale futuro?".



Come ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale dopo aver ringraziato gli organizzatori per aver posto al centro dell'incontro un tema strategico come la gestione dell'emergenza, bisogna in primo luogo avere un grande rispetto per le persone che sono impegnate a erogare un servizio essenziale per i cittadini.



L'esponente dell'Amministrazione regionale ha poi ribadito che il ruolo della politica deve essere il raggiungimento delle migliori condizioni di sicurezza delle persone e non ridursi a una sorta di sindacalismo da circoscrizione elettorale.



Come ha spiegato il vicegovernatore, per quel che lo riguarda la decisione sul numero di centrali operative sarà in capo ai professionisti competenti che illustreranno le ragioni della loro scelta - assunta in osservanza alle leggi - al Consiglio regionale.



In relazione alle criticità esistenti, infine, il rappresentante dell'Esecutivo regionale ha fatto riferimento ad una eccessiva frammentazione nella filiera che gestisce il processo dell'emergenza. Questo però non giustificherebbe in alcun modo l'azzeramento totale del percorso compiuto fino ad oggi, perché cancellare tutto e ripartire da capo comporterebbe senza alcun dubbio più costi che benefici. ARC/GG/al