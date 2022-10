Salute: Fedriga, attività Abc Burlo modello di integrazione con Ssr

Trieste, 18 ott - "Le associazioni di volontariato come Abc, che garantiscono un miglioramento qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie, svolgono un ruolo fondamentale nel contesto dell'Irccs Burlo Garofolo e si integrano perfettamente con l'offerta sanitaria della Regione. Un sistema che si rafforza ulteriormente quando realtà importanti come Coop Allenza 3.0 si schierano al loro fianco supportandole per garantire ricadute positive sul piano sociale al territorio nel quale operano". È questo il messaggio lanciato dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante la conferenza stampa organizzata per annunciare che Coop Alleanza 3.0 sosterrà per un anno intero il "Progetto Accoglienza" dell'Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo. Fedriga ha evidenziato che "la cura dei bambini in situazioni difficili, anche quando vengono erogati servizi di eccellenza, non si riduce all'aspetto clinico ma deve tenere conto della qualità della sua vita e di quella dell'intera famiglia. Iniziative come quelle di Abc, delle altre realtà di volontariato operanti in Friuli Venezia Giulia e di tutti coloro che le sostengono sono quindi esempi di innalzamento del livello di civiltà della nostra società, perché creano delle collaborazioni a favore delle persone in difficoltà e del territorio che supportano in modo consistente l'impegno pubblico". L'iniziativa è stata scelta dai 5 Consigli di zona di Coop Alleanza 3.0 del Friuli Venezia Giulia, che rappresentano oltre 161 mila soci, e dagli 8 Consigli di zona del Veneto, rappresentativi di oltre 302 mila soci. Grazie a questa importante donazione sarà possibile sostenere i costi di gestione di una delle cinque "Casa Abc" inoltre, Coop donerà anche buoni spesa, sempre destinati alle famiglie che accompagnano a Trieste i propri figli che hanno bisogno di cure chirurgiche al Burlo, il tutto per un valore complessivo di 13mila euro. Il progetto è stato selezionato tra oltre 250 proposte presentate da enti del terzo settore, mondo del volontariato e associazioni all'interno del programma "Con i Soci Coop" che sostiene i progetti scelti con risorse generate dall'1% delle vendite dei prodotti a marchio Coop. La direttrice di Abc Giusy Battain ha ringraziato la Regione per la vicinanza e Coop Alleanza 3.0 per il sostegno e ha sottolineato come questo risultato rappresenti un grande riconoscimento, che attesta l'importanza dei progetti promossi per la comunità e dalla comunità. Altrettanto soddisfatto Mario Cifiello, presidente di Coop Alleanza 3.0, che ha rimarcato come i soci attivi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto abbiano compreso la valenza sociale del progetto e abbiano messo insieme le forze per fornire un aiuto concreto a quelle famiglie che, già alle prese con le angosce dovute alla malattia dei figli, rischiano anche di non poter affrontare economicamente un percorso già di per sé estremamente duro. Abc è nata a Trieste dall'esperienza due genitori che hanno affrontato un lungo percorso chirurgico per il loro bambino. Oggi è un'organizzazione ben strutturata che aiuta tutti i bambini e le famiglie che hanno bisogno di cure chirurgiche all'Irccs Burlo Garofolo. Oltre all'accoglienza nelle case, l'associazione offre sostegno psicologico ed emotivo in reparto e fuori, accompagnando le famiglie durante tutto il percorso di cura e anche dopo il rientro a casa. Sostiene, inoltre, il Burlo donando strumentazione specialistica, supportando la ricerca scientifica e la formazione degli operatori. ARC/MA/gg