Salute: Fedriga, innovazione è chiave per vera prevenzione

Premariacco, 29 set - "L'innovazione che centri di ricerca come Esaote portano in campo sanitario sono di grande aiuto per garantire ai cittadini il miglior servizio possibile. Sono convinto che il nostro Paese sia e possa continuare a essere protagonista su scala internazionale grazie all'impulso di numerose realtà che impiegano nuove tecnologie per lo sviluppo della società". Queste le parole con cui il governatore Massimiliano Fedriga è intervenuto oggi a Premariacco all'evento di presentazione del sistema ecografico di fascia premium MyLab X90, realizzato dall'azienda Esaote leader mondiale nella produzione di apparecchiature biomedicali. Si tratta di una piattaforma progettata per offrire immagini di qualità superiore e soluzioni cliniche avanzate, a supporto di indagini ecografiche nei principali campi diagnostici (addominale, muscolo-scheletrico, small parts, mammella, tiroide, urologia, pediatrico, fontanella, cardiaco, cardio pediatrico/neonatale, vascolare, cerebrale adulti, ginecologico). Secondo il governatore, "la grande sfida che abbiamo dinnanzi per costruire il sistema sanitario del futuro sta nel riuscire a fare prevenzione attraverso l'uso di strumentazioni innovative. Una vera prevenzione passa attraverso l'imprescindibile alleanza tra pubblico e privato, che può permetterci quel salto di qualità necessario a migliorare le prestazioni sanitarie e dare risposte alle nuove esigenze". Esaote, attiva dagli anni Settanta con sedi di ricerca, sviluppo e produzione in tutta Italia, è riconosciuta come eccellenza a livello internazionale nel settore della risonanza magnetica dedicata. È anche uno dei principali attori nel settore dell'Information technology per la sanità. Le caratteristiche e funzioni del sistema ecografico sono state illustrate al pubblico dal direttore dei dipartimenti di Radiologia dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Massimo Valentino, dal direttore del dipartimento di Ingegneria clinica di Asufc Riccardo Zangrando e da Domenico Ruello in rappresentanza di Esaote. Presenti all'evento numerosi direttori dipartimentali ospedalieri e universitari, medici ecografisti, direttori e collaboratori delle ingegnerie cliniche, presidenti e direttori amministrativi delle case di cura e dei centri clinico-diagnostici del Friuli Venezia Giulia, oltre che alcuni rappresentanti istituzionali dei Comuni del territorio tra cui il sindaco di Premariacco Michele De Sabata.