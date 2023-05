Salute: Fedriga-Riccardi, al Burlo più sicurezza con culle next to me

Trieste, 18 mag - "Un importante nuovo servizio che si aggiunge all'offerta già eccellente del Burlo, punto di riferimento non solo per Trieste ma per tutta la nostra regione. Le culle che sono state generosamente donate permetteranno alle mamme di vivere un momento di grande gioia, ancor più in sicurezza". Le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenuto all'Irccs materno infantile Burlo Garofalo di Trieste, insieme all'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, alla consegna ufficiale delle culle "Next to me" in seno al progetto "Da una mamma per le mamme", attivato in questi giorni nelle stanze del puerperio dell'istituto. Alla consegna anche il presidente della Fondazione Burlo Garofolo, Gabriele Cont. "Le donazioni alle strutture sanitarie del Fvg, sempre più numerose, rafforzano il legame tra fondazioni, enti del terzo settore, volontariato e sistema pubblico, consentendo di dare risposte sempre più appropriate alla domanda di salute dei nostri concittadini", ha aggiunto Fedriga. "La culla è per eccellenza simbolo di sicurezza e tutela, e insieme luogo che custodisce e protegge ciò che di più caro e importante è per una madre: suo figlio o sua figlia. Sono certo che questa speciale donazione sarà molto apprezzata, con l'auspicio che il progetto si estenda anche agli altri punti nascita della nostra regione", ha osservato Riccardi. Le culle, donate dalla Fondazione Burlo Garofolo, permettono a mamma e neonato di dormire accanto, facilitando rooming-in e allattamento, evitando di condividere il letto d'ospedale. Sulle culle anche il logo "Io sono Friuli Venezia Giulia", come segno di buon auspicio per i piccoli nati nella nostra regione. ARC/PT/pph