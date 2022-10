Salute: Fedriga-Riccardi, cardiologia Ts attrattività per eccellenza

Oltre 500 tra medici e specializzandi per Incontri in cardiologia



Trieste, 14 ott - "Se siamo riusciti a superare il periodo più drammatico della pandemia è stato grazie alla scienza e alla ricerca che hanno messo a disposizione della comunità tutta i vaccini anti-Covid. Lo sforzo di ricercatori, scienziati e professionisti della salute è stato encomiabile e continua a esserlo. A loro va tutta la nostra gratitudine e l'apprezzamento per il sacrificio e il forte senso di responsabilità che segnano profondamente il loro impegno".



Così il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute Riccardo Riccardi che questa mattina sono intervenuti, a Trieste, al Centro congressi Molo IV dove si è aperto il 12esimo appuntamento sul tema "Incontri in cardiologia" dedicato alle novità sullo scompenso cardiaco e sulle cardiomiopatie promosso dalle Strutture cardiologiche triestine. Si tratta di una "due giorni" che si conclude domani cui prendono parte oltre 500 tra medici e specializzandi di varie scuole e regioni dell'Italia.



"L'attrazione extraregionale della Struttura cardiologica e cardiochirurgica di Cattinara è consolidata e l'eccellenza dell'attività di questi professionisti della salute - fiore all'occhiello e vanto della nostra regione - è stata confermata anche da recenti importanti riconoscimenti scientifici in termini di pubblicazione su riviste ad alto impatto nella comunità scientifica internazionale", hanno sottolineato Fedriga e Riccardi.



"In area Triestina, i forti meccanismi di continuità assistenziale e presa in carico - hanno fatto notare ancora -, hanno dimostrato la loro efficacia nel contenere i ricoveri e prevenire le ri-ospedalizzazioni. L'avvento di nuove tecnologie biomediche ha inciso, poi, significativamente sulla qualità di vita dei pazienti. 'Incontri in cardiologia' rappresenta una importante occasione di confronto tra professionisti di diverse discipline, in particolare per i giovani specializzandi che potranno vivere un'importante opportunità di visibilità, stimolo e confronto. Resta fondamentale investire sul capitale umano".



Importanti i numeri delle Strutture cardiologiche triestine: oltre 3000 procedure diagnostiche invasive e di interventistica cardiologica e cardiochirurgica ogni anno; oltre 80.000 prestazioni ambulatoriali cardiologiche tra le strutture territoriali e ospedaliere; oltre 2000 pazienti iscritti nel registro cardiomiopatie (il 50% dei quali genotipizzati).



L'incontro ha riproposto l'efficiente organizzazione in rete delle strutture isontino-giuliane fortemente integrate nell'ambito delle funzioni ospedaliere territoriali e universitarie. ARC/PT/pph