Salute: Fedriga-Riccardi, oltre 10 mln euro per distretto Torre

Tarcento, 20 gen - "Nonostante il periodo difficile che ha messo a dura prova il sistema in questi cinque anni di legislatura, abbiamo incremento i fondi a favore della sanità territoriale di oltre dieci volte: continuiamo a investire somme straordinarie perché il cittadino possa sentirsi al sicuro, rassicurato e seguito nelle sue esigenze di assistenza e nelle sue domande di salute. In questo senso le strutture territoriali giocano un ruolo fondamentale per intervenire dove serve e quando serve in maniera puntuale e appropriata". Lo hanno sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi intervenuti questo pomeriggio a Tarcento per la presentazione degli investimenti sulle strutture del Distretto sociosanitario. L'illustrazione alla presenza dei sindaci della zona Pedemontana. All'incontro ha preso parte anche il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Denis Caporale. "Per la zona del distretto del Torre sono disponibili oltre 10 milioni di euro, di cui 3 derivano da un ulteriore finanziamento regionale - hanno ricordato il governatore e il vicegovernatore -, parte di questa somma sarà impiegata per la realizzazione di una casa di comunità per quasi 1,5 milioni di euro. Si unisce a questo sforzo quello che stiamo facendo per potenziare la telemedicina e per contrastare l'obsolescenza tecnologica di presidi e strumentazioni sanitarie". Per il Distretto di Tarcento era già previsto, ed è in fase di progettazione avanzata, un intervento di ampliamento compresa la realizzazione di parcheggi (primo lotto), con successiva riqualificazione dell'edificio esistente (secondo lotto). Con l'intervento previsto nel Pnrr, i lavori del primo lotto comporteranno la realizzazione della Casa della comunità hub di Tarcento. L'ampliamento prevede, al piano terra, il centro di salute mentale; la continuità assistenziale/medici di medicina generale; prelievi, vaccinazioni, ambulatorio infermieristico, ufficio Afir; attese, servizi e spazi accessori. Al primo piano troveranno spazio, invece, gli ambulatori specialistici: cardiologico, chirurgico, Orl, dermatologico, oncologico, dermatologico, due per attività odontoiatrica, locale sterilizzazione. Il terzo piano ospiterà gli uffici direzione distretto e la segreteria, e il punto unico di accesso e integrazione con i servizi sociali dell'ambito. ARC/PT/gg