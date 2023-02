Salute:Fedriga-Riccardi, oltre 21 mln a ospedale e distretto Latisana

Inaugurata anche una nuova Tac altamente performante Latisana, 9 feb - "Con una disponibilità di oltre 21 milioni di euro andiamo a potenziare e modernizzare un presidio ospedaliero strategico per la zona della Bassa Friulana, anche con l'attivazione di una Tac altamente performante di ultima generazione. Un risultato importante, frutto di uno straordinario sforzo della Regione, finalizzato a dare risposte sempre più efficienti e appropriate alle domande di salute della comunità". Lo hanno sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vicegovernatore e assessore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenuti questo pomeriggio a Latisana alla presentazione dalle linee di intervento e degli investimenti in attuazione del Pnrr e dei fondi regionali e statali per il presidio ospedaliero di Latisana e per il Distretto sociosanitario Riviera Bassa Friulana, illustrazione cui hanno preso parte i primi cittadini dei Comuni dell'Ambito territoriale Riviera Bassa Friulana. Presenti il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, e il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc), Denis Caporale. "L'intervento prevede l'attivazione di un ospedale di comunità e della casa della comunità nell'area del presidio ospedaliero di Latisana, con la realizzazione ex novo di un edificio che sorgerà al posto del padiglione vecchio, con la finalità di ospitare in maniera appropriata i servizi sanitari. I fondi a disposizione ammontano a 10 milioni di euro, di cui oltre 5,8 stanziati della Regione", hanno spiegato governatore e vicegovernatore. La nuova struttura sarà dotata di un ingresso autonomo e sorgerà su più piani, con parcheggio dedicato. Oltre 11 milioni di euro saranno impiegati per il potenziamento della rete ospedaliera: circa 3 milioni per l'adeguamento del pronto soccorso, circa 600mila euro per la creazione di 8 posti letto ulteriori di terapia semintensiva, 5,4 milioni per ristrutturazione, adeguamento degenze e messa a norma antincendio del presidio ospedaliero, oltre 1,6 milioni per 20 posti letto post acuti (ex Rsa) e 650mila euro per la nuova Tac e per l'adeguamento dell'area radiologica. Governatore e vicegovernatore hanno preso parte poi alla cerimonia di inaugurazione della nuova Tac del presidio ospedaliero di Latisana: si tratta un tomografo avanzato che permette studi angioTc ad altissima risoluzione, consentendo contemporaneamente notevole dettaglio e scansione di ampi volumi, anche total body, in pochi secondi. Le performance del tomografo aprono la via a nuove possibilità diagnostiche in ambito vascolare, chirurgico e ortopedico. La nuova Tac si affianca a un mammografo di ultima generazione già attivo e a un'area senologica all'avanguardia. È stata infine consegna l'ambulanza acquistata grazie a una donazione privata di 50.000 euro del cittadino Roberto Da Re, per conto di Marina Resort Punta Gabbiani Spa di Marano Lagunare. ARC/PT/pph