Salute: Fedriga-Riccardi, portale disabilità conferma qualità Fvg

Si tratta del primo strumento con queste caratteristiche realizzato in Italia Trieste, 1 apr - "Il livello qualitativo di una comunità si misura dalla propria capacità di essere inclusiva. La presentazione del primo portale in Italia dedicato alla disabilità è il termometro che segna la bontà della nostra azione. Come Amministrazione regionale non stiamo lavorando nell'interesse di una singola fascia di popolazione. I nostri interventi sono progettati e realizzati per un vantaggio collettivo, in favore di tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia".

Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che oggi insieme al vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ha presentato il nuovo portale dedicato alla disabilità alla presenza del ministro per le Disabilità, Erika Stefani.

"Accessibilità significa anche migliorare l'accesso alle informazioni sulle tante opportunità presenti in Friuli Venezia Giulia - ha affermato Fedriga -. Il portale è utile per diversi aspetti della vita delle persone con disabilità. Si tratta infatti di uno strumento in grado di dare un contributo rilevante all'abbattimento di quelle barriere, in questo caso virtuali ma molto spesso fisiche, che molti cittadini purtroppo devono affrontare quotidianamente".

"Quando si mette mano a problematiche di questa portata non bastano le competenze tecniche. Anche nella pubblica amministrazione - ha aggiunto il governatore - servono cuore e passione e un gioco di squadra che in questa Regione abbiamo saputo fare egregiamente. Migliorare servizi di questa valenza è un viaggio che certamente non possiamo fare da soli".

"Quella odierna è una giornata fondamentale per il Friuli Venezia Giulia che da sempre è una delle Regioni più avanzate in Italia in tema di disabilità - ha sostenuto il vicegovernatore Riccardo Riccardi -. La presentazione di questo portale rappresenta un passaggio determinante nel percorso di revisione della legge 41 del 1996 che governa l'intero settore e che vogliamo approvare a ottobre prima della nuova legge di Stabilità".

"Si tratta di una norma estremamente importante ma datata - ha ricordato il vicegovernatore -. I tempi sono maturi infatti per introdurre concetti nuovi e per ridisegnare la filiera delle opportunità messa a disposizione dei disabili, dei loro familiari e degli addetti ai lavori".

"La bozza è già in uno stato avanzato di redazione. Il nostro obiettivo rivoluzionario - ha spiegato Riccardi - è quello di dare soluzioni in funzione dei bisogni della singola persona e dei servizi necessari. Non è più accettabile che, come accade ancora oggi, le prestazioni e le misure di sostegno vangano garante sulla base di parametri freddi come gli standard uguali per tutti".

Contenitore dinamico di tutte le opportunità offerte dal territorio, il portale https://disabilita.regione.fvg.it è di semplice utilizzo grazie a un menù innovativo che parte dalle necessità degli utenti. Al suo interno si possono trovare informazioni su temi come casa, cultura, lavoro, sport, scuola e molto altro ancora, volte a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

"Si tratta di una piattaforma interattiva, gestita dall'area Welfare della Regione, perfetta per agevolare il confronto su queste tematiche rispettando pienamente i principi di partecipazione attiva e di centralità della persona in un'ottica di reale inclusione. Un passo significativo - ha rimarcato Riccardi - costruito, in particolare, con il contributo della Consulta delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie".

Nel corso della conferenza stampa è stato infine ricordato che, nonostante le emergenze Vaia, Covid-19 e Ucraina, l'Amministrazione regionale abbia già messo in campo azioni e risorse importanti per quanto concerne i budget di salute, l'integrazione sociosanitaria e il Fondo per l'autonomia possibile (Fap), la cui dotazione è aumentata di oltre 10 milioni di euro. ARC/RT/al