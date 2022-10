Salute: Fedriga-Riccardi, sinergie per centro neurosviluppo Monfalcone

Monfalcone, 24 ott - "Raggiungere un obiettivo importante come l'apertura del nuovo Centro per i disturbi del neurosviluppo e psicopatologia dell'età evolutiva ha un valore doppiamente importante perché l'impegno che Regione, azienda sanitaria e associazioni hanno profuso per arrivare al traguardo si è snodato durante il difficile e complesso periodo della pandemia". È il pensiero congiunto del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e del vicegovernatore e assessore con delega alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuti questa mattina a Monfalcone, all'ospedale San Polo, per la cerimonia di taglio del nastro del nuovo Centro territoriale, evento a cui ha preso parte anche l'assessore regionale Sebastiano Callari e il sindaco Anna Maria Cisint. Presenti i referenti dell'associazione "dinAmici", ideatrice del progetto che ha visto anche sostegni di tipo privato. "L'opera è stata co-finanziata dalla Regione che ha stanziato un fondo di oltre 1,4 milioni di euro, a testimonianza della grande attenzione per il territorio e per chi necessita di questo tipo di servizio - hanno detto Fedriga e Riccardi -. La collaborazione e l'alleanza strette su più livelli per dare risposte adeguate e appropriate ai bisogni di salute della comunità è la chiave per affrontare il difficile momento che stiamo attraversando e gli anni altrettanto impegnativi che ci attendono". "Il progetto che è stato portato a compimento con il taglio del nastro di oggi - hanno rimarcato il governatore e il vicegovernatore - va nell'unica direzione possibile che possiamo percorrere adesso nel segno della sostenibilità, in un contesto in cui la tensione che vive il sistema sanitario italiano va oltre le risorse economiche e finanziarie, per la carenza di professionisti della salute". "L'iniziativa che ha portato alla creazione di questo centro ha visto un percorso pienamente condiviso col territorio: sono scesi in campo in sincrono sindaci, istituzioni e associazioni, con il fine primo di cogliere subito i bisogni delle persone con necessità e delle loro famiglie, laddove si manifestano - hanno detto ancora -. È un esempio del modello di integrazione sociosanitaria che vede l'ospedale come punto di riferimento per il solo momento acuto dell'emergenza e della malattia, e della struttura territoriale per la gestione del prima e del dopo acuzie". ARC/PT/al