Salute: Fvg resisterà a impugnativa Governo su norme omnibus

Va difesa tutela dei servizi erogati nell'emergenza-urgenza in Fvg



Trieste, 29 lug - L'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia resisterà all'impugnazione da parte del Governo, se l'Esecutivo nazionale la confermerà, di un pacchetto di norme approvato in sede di legge multisettoriale per favorire la continuità dei servizi erogati dal Sistema sanitario regionale nei settori dell'emergenza urgenza.



Da parte del vicegovernatore con delega alla Salute è stato rilevato che si tratta di strumenti indispensabili che la Regione deve e vuole difendere.



Nello specifico, una prima norma della legge cosiddetta "omnibus" prevede che le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possano conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023, incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sotto la responsabilità del titolare della struttura organizzativa aziendale di assegnazione, a laureati in medicina e chirurgia abilitati e medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso, con tutoraggio da parte del personale strutturato, per un massimo di ventiquattro ore mensili.



Altra novità della legge regionale riguarda la capacità retributiva, in quanto fissa l'incremento a 100 euro della tariffa per la prestazione aggiuntiva del medico di emergenza urgenza e a 50 euro della tariffa per la prestazione aggiuntiva infermieristica dei servizi di emergenza-urgenza.



La legge multisettoriale ha previsto inoltre che ciascun ente del Ssr possa destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale.



Infine è stata disposta la deroga all'esclusività della prestazione infermieristica. ARC/PPH/al