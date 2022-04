Salute: Giunta nomina Guarneri commissario Asp Moro Codroipo

Trieste, 29 apr - Su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute, la Giunta regionale riunitasi oggi a Udine ha approvato la delibera che dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (Asp) 'Daniele Moro' di Codroipo - su richiesta dello stesso Cda - e conferisce a Salvatore Guarneri l'incarico di commissario per una durata di 12 mesi.Come ha spiegato il vicegovernatore, si tratta di una decisione assunta in virtù di una richiesta espressa dall'Azienda.Tra le indicazioni della Giunta per la gestione commissariale viene fatto riferimento alla messa in atto di misure ritenute necessarie a ripianare la perdita di esercizio e superare la situazione di criticità economico-patrimoniale dell'Asp, previa la redazione di un piano di rientro.L'obiettivo principale della Regione, come ha sottolineato concludendo l'esponente della Giunta, è la continuità del servizio dell'ente a beneficio del personale, degli ospiti con le loro famiglie, oltre alla necessaria prosecuzione delle attività affidate e svolte con l'apprezzamento della comunità del Medio Friuli. ARC/GG