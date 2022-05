Salute: massima attenzione per creazione Casa di comunità per Prosecco

Sarà un progetto che garantirà sostenibilità complessiva



Trieste, 25 mag - È massima l'attenzione della Regione per i cittadini di Prosecco sul fronte sanità e salute, con la previsione della realizzazione di una Casa di comunità per fornire un'organizzata assistenza territoriale.



Lo ha comunicato questa mattina il vicegovernatore con delega alla Salute rispondendo a un'interrogazione a risposta diretta in sede di Consiglio regionale.



L'esponente dell'Esecutivo ha ricordato come sia già avvenuta, in tal senso, una prima interlocuzione col Comune di Trieste, a livello tecnico, con alcuni sopralluoghi. La Regione sta valutando in più la possibilità di utilizzare una struttura aziendale che presenta già caratteristiche ideali per diventare Casa della comunità: si trova ad appena 7 chilometri dall'altopiano ovest e avrebbe bisogno di interventi minimi di adeguamento strutturale.



La Regione sta quindi valutando quali siano le migliori soluzioni per i cittadini di Prosecco, nel breve termine ma anche in quello medio e lungo, per garantire sostenibilità complessiva a questa importante azione sul territorio. Per la realizzazione della Casa di comunità la Regione potrà intervenire con propri fondi di bilancio e utilizzare eventualmente in un secondo tempo anche fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. ARC/PT/ma